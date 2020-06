Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Hết sức sáng suốt, tỉnh táo, tinh tường trong lựa chọn nhân sự

Ngày 22/6, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương tổ chức hội nghị Đảng uỷ tổng kết công tác 6 tháng qua, triển khai nhiệm vụ thời gian tới và thảo luận cho ý kiến vào dự thảo báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 7 nhiệm kỳ 2020-2025, đánh giá kết quả việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 6 từ đầu nhiệm kỳ và những công việc cần thực hiện từ nay đến hết nhiệm kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Ban thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Báo cáo đánh giá những thành tựu của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đạt được trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 cho thấy, bộ máy tổ chức của Bộ Công an ngày càng được kiện toàn, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm vững chắc lợi ích, an ninh quốc gia, giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành, công khai các tổ chức chính trị đối lập trong nội địa, trật tự, an toàn xã hội, có chuyển biến tích cực, kiềm chế gia tăng tội phạm.

Tình hình tội phạm, phạm pháp hình sự năm sau luôn giảm hơn so với năm trước. Qua đó, đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước. Song song với đó, lực lượng CAND cũng đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, chủ động dự báo, phân tích, đánh giá tình hình tội phạm, tổ chức nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, điều tra, khám phá nhanh các vụ trọng án, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm.

Trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH đã có nhiều tấm gương cán bộ, chiến sỹ Công an tận tụy, dũng cảm chiến đấu, hy sinh quyên mình trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân...

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, bất luận trong mọi điều kiện, hoàn cảnh nào, lực lượng CAND phải tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Phải bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng Công an.

Mọi hoạt động của lực lượng Công an là phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại của đất nước.

Lực lượng Công an phải bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước. Trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần vào thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng; các hoạt động trên cương vị Việt Nam là Chủ tịch ASEAN 2020, Ủy viên không Thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Chủ tịch AIPA 41...



Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN.

Công an phải gương mẫu giữ mình trong sạch

Kết luận hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tán thành với dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, đánh giá Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bài bản, bám sát tinh thần chỉ đạo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trước hết cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc vị trí ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ sắp tới. Trong đó, tập trung chuẩn bị Đại hội thật kỹ từ dưới các cấp đại hội lên và đảm bảo thành công trên cả hai phương diện. Qua đó, vạch ra được phương hướng, nhiệm vụ sắp tới sát thực tiễn, khả thi, và mang lại hiệu quả thiết thực. Đồng thời, bầu ra được cơ quan lãnh đạo thật sự xứng đáng, tiêu biểu, "tâm phục, khẩu phục" và tạo ra một khí thế mới để phát triển.

Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn ngành Công an quan tâm chú trọng nhiều hơn nữa công tác xây dựng Đảng, đó là công tác xây dựng tổ chức, xây dựng con người, phương thức lề lối lãnh đạo, bảo đảm thực hiện thật tốt nhiệm vụ chính trị của ngành.

Trong nhiệm kỳ tới, cần tiếp tục xây dựng Đảng bộ Công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh cả về tư tưởng, tổ chức, cán bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo, quy chế làm việc, để Công an thực sự là lực lượng tin cậy, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước, nhân dân, của cả hệ thống chính trị, lãnh đạo thực hiện thật tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Theo Tổng Bí thư nói đến xây dựng Đảng, là xây dựng tổ chức, xây dựng con người, xây dựng phương thức, lề lối lãnh đạo để đảm bảo thực hiện thật tốt nhiệm vụ chính trị của ngành Công an. Trong đó, nhấn mạnh thời gian tới, phải tiếp nhận, tập trung bàn vào công tác xây dựng Đảng bộ Công an trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là Đảng bộ Công an Nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đặc biệt lưu ý, cần hết sức sáng suốt, tỉnh táo, tinh tường trong công tác lựa chọn nhân sự Đại hội, hết sức cảnh giác trong tình hình phức tạp có nhiều cạm bẫy hiện nay; đồng thời có trách nhiệm tham gia bảo vệ Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ngay từ khi chuẩn bị văn kiện và chuẩn bị nhân sự.

Tinh thần là lực lượng Công an phải gương mẫu giữ mình trong sạch, đồng thời tham gia công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp, bởi đây là một kênh quan trọng để thẩm định, xác minh, góp phần bảo vệ Đảng, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp thành công tốt đẹp.

"Hết sức coi trọng công tác xây dựng Đảng, tư tưởng, tổ chức, các bộ, phương thức lãnh đạo, quy chế lề lối làm việc. Bố trí cán bộ đúng không? Đề đạt đúng không? Kỷ luật nghiêm không? Quan hệ quốc tế, trong nước thế nào, với các phần tử xấu ra sao? Chú trọng hơn nữa công tác xây dựng Đảng. Đây không phải là chuyên môn thuần tuý, đây là xây dựng con người, xây dựng tổ chức, từ phương thức, lề lối, quy chế làm việc"- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, không vì Đại hội mà quên nhiệm vụ, do đó lực lượng Công an cần kịp thời tham mưu và có phương án vô hiệu hóa các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ Đại hội, bảo vệ đường lối, không để bên ngoài kích động gây rối, chia rẽ làm mất đoàn kết nội bộ…

Lực lượng Công an cần chủ động, làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ Công an, tham gia bảo vệ đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

* Dịp này, Hội nghị đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đối với ông Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an./.