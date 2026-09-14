Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Phát triển kinh tế gắn với tiến bộ, công bằng xã hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, các quy định mới phải giúp đảng viên yên tâm cống hiến, kinh doanh đúng pháp luật; giúp tổ chức Đảng quản lý được thực chất; giúp cho người dân, doanh nghiệp tự tin vào sự công bằng và liêm chính của bộ máy.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, chủ trương đảng viên làm kinh tế tư nhân là kết quả của một quá trình đổi mới tư duy, tổng kết thực tiễn và phát triển lý luận của Đảng. Vì vậy, những quy định mới phải kế thừa được những nguyên tắc còn nguyên giá trị và giải quyết những vấn đề mới về sở hữu, tổ chức sản xuất, phân phối và trách nhiệm đảng viên trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần khẳng định quyền tham gia hoạt động kinh tế hợp pháp của đảng viên gắn với địa vị pháp lý, chức trách và nghĩa vụ cụ thể. Nhưng đảng viên đòi hỏi trách nhiệm gương mẫu cao hơn, không tạo ra đặc quyền kinh doanh. Mọi chính sách hỗ trợ phải được dựa trên tiêu chí công khai, bình đẳng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: “Bản chất của giai cấp công nhân, mục tiêu phục vụ nhân dân của Đảng phải được thể hiện trong các hoạt động thực tế của đảng viên. Cần xem xét nguồn gốc tài sản, cách thức tổ chức kinh doanh, việc đối xử với người lao động và sử dụng thành quả phát triển. Đóng góp tài chính không thay thế cho việc chấp hành pháp luật và kỷ luật của Đảng. Phải khuyến khích đảng viên có năng lực đi đầu trong đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, xây dựng thương hiệu Việt và phát triển doanh nghiệp bền vững. Đồng thời, phải đảm bảo người làm công được hưởng thành quả tương xứng với đóng góp, được đào tạo và có điều kiện tiến bộ. Đó là nội dung thiết thực để phát triển kinh tế gắn với tiến bộ, công bằng xã hội và củng cố nền tảng xã hội của Đảng”.

Toàn cảnh buổi làm việc tại Văn phòng Trung ương Đảng.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị báo cáo tổng kết phải tăng phân tích nguyên nhân và hiệu quả thực tế. Trong đó, cần phân biệt đảng viên là chủ doanh nghiệp, người quản lý thuê, người góp vốn và người lao động; làm rõ từng nhóm đóng góp gì, vướng ở đâu. Số liệu phải có nguồn, thời điểm, phạm vi và cách tính thống nhất; không lấy toàn bộ đảng viên trong khu vực tư nhân làm số đảng viên là chủ doanh nghiệp trong các doanh nghiệp kinh tế.

Phân biệt vướng mắc do quy định với vướng mắc do thực thi

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, phải phân biệt vướng mắc do quy định với vướng mắc do thực thi. Không dùng một số những vụ vi phạm để quy kết chung, cũng không dùng những thành tích kinh doanh để bỏ qua những biểu hiện lợi dụng quyền lực. Bởi hai xu hướng này đều phải có những phân biệt rất rõ để có đánh giá.

Về tên gọi quy định về đảng viên làm kinh tế trong thời kỳ phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục hoàn thiện theo hướng bao quát các hình thức tham gia kinh tế hợp pháp, đồng thời xác định rõ giới hạn điều chỉnh. Trọng tâm là quyền, trách nhiệm đảng viên, việc kiểm soát những quan hệ lợi ích gắn với hoạt động kinh tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước điều này rất quan trọng. Đồng thời phải phân định quyền và giới hạn theo từng nhóm đảng viên: “Đối với đảng viên ngoài khu vực công, cần tạo điều kiện khởi nghiệp, đầu tư, quản lý, điều hành, hành nghề hợp pháp; không thiết kế thêm thủ tục xin phép kinh doanh vì chỉ là đảng viên. Lại phải có thêm những cái thủ tục. Nghĩa vụ báo cáo phục vụ cho quản lý đảng viên phải đúng phạm vi, không trùng lặp với nghĩa vụ của doanh nghiệp. Người giữ chức vụ trong tổ chức Đảng vẫn phải chịu sự kiểm soát tương ứng với quyền hạn và lợi ích liên quan. Đối với cán bộ, công chức đương nhiệm, yêu cầu hàng đầu là sự tận tâm, vô tư và cái chất lượng thực hiện công vụ. Nghiên cứu mở có chọn lọc những lĩnh vực ưu tiên và làm rõ lợi ích phát triển, đối tượng, điều kiện và khả năng giám sát. Dù thuộc lĩnh vực ưu tiên, hoạt động kinh tế vẫn phải được kiểm soát chặt chẽ để đề phòng ngừa xung đột lợi ích giữa lợi ích công và lợi ích riêng. Các trường hợp pháp luật đang cấm thì tiếp tục chấp hành cho đến khi có những sự điều chỉnh, sửa đổi luật pháp”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cần kiểm soát thực chất xung đột lợi ích và bảo vệ hoạt động kinh tế hợp pháp. Vì vậy, cơ chế quản lý phải nhận diện được ai sở hữu, ai chi phối, ai hưởng lợi và quyền lợi, quyền lực nào có thể tác động đến lợi ích đó. Đồng thời cần kiểm soát đồng thời hai chiều: người có quyền lực dùng quyền lực để trục lợi và doanh nghiệp dùng lợi ích kinh tế để chi phối chính sách, nhân sự, thực thi công vụ.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị những quy định mới phải gắn với việc thực hiện Chỉ thị 12 về xây dựng Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân. Cần phát triển đảng viên từ doanh nhân tiêu biểu, đồng thời chú trọng công nhân kỹ thuật, kỹ sư, nhà khoa học và những người lao động ưu tú. Động cơ phấn đấu, phẩm chất, uy tín và quá trình rèn luyện phải được xem xét thực chất, không chạy theo số lượng hoặc lấy khả năng tài trợ để làm căn cứ để kết nạp đảng viên. Đặc biệt khi chủ doanh nghiệp đồng thời giữ chức vụ trong tổ chức Đảng, phải đảm bảo người lao động là đảng viên được góp ý, được phê bình bình đẳng; Đánh giá đảng viên làm kinh tế phải coi trọng năng suất, đổi mới, việc thực hiện nghĩa vụ thuế, tiền lương, bảo hiểm, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, việc thu hút đảng viên có năng lực từ khu vực tư nhân vào hệ thống chính trị phải căn cứ vào nhu cầu, tiêu chuẩn chức danh, phẩm chất và kết quả thực tiễn. Khi tiếp nhận phải xử lý rõ lợi ích kinh doanh; cơ chế đặc thù về tuyển chọn, bồi dưỡng phải được cấp có thẩm quyền xem xét; không suy từ thành công kinh doanh sang cái sự phù hợp với mọi vị trí công tác.

Đại diện lãnh đạo Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương báo cáo tại buổi làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương chủ trì tiếp thu, hoàn thiện đề án; phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương làm rõ phân nhóm quản lý đảng viên, cơ chế cán bộ; và phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương hoàn thiện cơ chế kiểm soát, giám sát và xử lý và trách nhiệm xử lý. Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo rà soát luật pháp có liên quan để đề xuất lộ trình, thể chế hóa và phối hợp với Đảng ủy Quốc hội đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội.