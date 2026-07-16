Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Sơn La cần xác định rõ mô hình phát triển và vị thế trong vùng Tây Bắc

Tóm tắt

VOV.VN - Sáng nay (16/7,) tại Mộc Châu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các chủ trương, nghị quyết lớn của Trung ương. Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt NamBùi Thị Minh Hoài; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an.

