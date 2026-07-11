Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: An ninh trong kỷ nguyên mới phải hết sức chủ động, tỉnh táo

Tóm tắt

VOV.VN - Sáng nay (11/7) tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) và đón nhận Huân chương Sao Vàng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu tại buổi lễ.