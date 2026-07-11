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VOV.VN - Sáng nay (11/7) tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) và đón nhận Huân chương Sao Vàng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu tại buổi lễ.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-an-ninh-trong-ky-nguyen-moi-phai-het-suc-chu-dong-tinh-tao.m3u8
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: An ninh trong kỷ nguyên mới phải hết sức chủ động, tỉnh táo
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2026-07/tiktok_tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-an-ninh-trong-ky-nguyen-moi-phai-het-suc-chu-dong-tinh-tao.m3u8
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