Chuyên mục chính
Tóm tắt
VOV.VN - Sáng nay (29/6) tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ đội Pháo binh - Tên lửa (29/6/1946 - 29/6/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân uỷ Trung ương tới dự và phát biểu tại buổi lễ.
Video
https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_tbt_1.m3u8
Chuyên mục
Từ khóa
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ tất cả các hướng
Transcode status
2
Transcode output
2026-06/tiktok_tbt_1.m3u8
Hiển thị quảng cáo trong bài
Bật