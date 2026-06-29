Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ tất cả các hướng

Tóm tắt

VOV.VN - Sáng nay (29/6) tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ đội Pháo binh - Tên lửa (29/6/1946 - 29/6/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân uỷ Trung ương tới dự và phát biểu tại buổi lễ.

