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VOV.VN - Chủ trì Hội nghị toàn quốc sơ kết mô hình chính quyền 3 cấp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, bảo đảm bộ máy mới nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Bộ máy mới phải phục vụ người dân tốt hơn
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2026-07/tiktok_tong_bi_thu_chu_tich_nuoc_to_lam_bo_may_moi_phai_phuc_vu_nguoi_dan_tot_hon.1mp4.m3u8
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