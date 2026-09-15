English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì chiêu đãi Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu

Thứ Ba, 22:07, 15/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 15/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì chiêu đãi trọng thể Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu cùng Đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Trong không khí thắm tình hữu nghị, sự tin cậy và gắn bó giữa hai dân tộc, phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng chào mừng Nhà vua, Hoàng hậu cùng Đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan lần đầu tiên thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, chuyến thăm là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với quan hệ Việt Nam - Thái Lan khi diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam chu tri chieu dai nha vua vuong quoc thai lan va hoang hau hinh anh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua cùng các đại biểu làm lễ chào cờ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu quan trọng mà nhân dân Thái Lan, dưới sự trị vì anh minh của Nhà vua và vai trò quan trọng của Hoàng gia, đã đạt được trong củng cố đoàn kết dân tộc, giữ vững ổn định, phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân, phát triển nông nghiệp bền vững, chăm lo y tế, giáo dục và phát triển cộng đồng.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, một điều rất trân quý là tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan không chỉ được xây dựng qua các văn kiện hợp tác và chuyến thăm cấp cao, mà còn được hình thành và không ngừng vun đắp bởi sự gắn bó giữa nhân dân hai nước. Cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan qua nhiều thế hệ đã trở thành một cầu nối tự nhiên giữa hai đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng và cảm ơn Nhà vua, Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Thái Lan đã luôn dành những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan và đối với các địa danh gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, các dấu ấn của cộng đồng người Việt trên đất Thái. Những địa điểm đó không chỉ là ký ức quý giá của một dân tộc, mà đã trở thành những biểu tượng đẹp của sự giao lưu, gắn bó và tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam chu tri chieu dai nha vua vuong quoc thai lan va hoang hau hinh anh 2
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại tiệc chiêu đãi

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “50 năm qua là một chặng đường đáng tự hào để chúng ta cùng nhìn lại, đồng thời là chặng đường mở đầu cho những bước tiến xa hơn. Việt Nam mong muốn cùng Thái Lan xây dựng mối quan hệ ngày càng thực chất, trong đó thành công của nước này sẽ tạo thêm cơ hội phát triển cho nước kia. Tôi tin rằng thế hệ trẻ hai nước sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả của các thế hệ đi trước, cùng nhau xây dựng tình hữu nghị giữa hai đất nước ngày càng bền chặt.

Tôi tin tưởng rằng với nền tảng tin cậy chính trị ngày càng vững chắc, sự gắn bó giữa nhân dân hai nước, với những ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm Việt Nam lần này của Nhà vua và Hoàng hậu, quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Thái Lan sẽ ngày càng phát triển sâu sắc, thực chất và bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, thịnh vượng của khu vực và thế giới”.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam chu tri chieu dai nha vua vuong quoc thai lan va hoang hau hinh anh 3
Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua phát biểu tại tiệc chiêu đãi

Trong phát biểu đáp từ, Nhà vua Vương quốc Thái Lan bày tỏ lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam vì sự đón tiếp vô cùng trọng thị, nồng hậu dành cho Đoàn trong chuyến thăm cấp Nhà nước lần này.

Nhà vua Vương quốc Thái Lan bày tỏ ngưỡng mộ khi chứng kiến những bước tiến vượt bậc trong sự phát triển đất nước cũng như việc nâng cao chất lượng đời sống của người dân Việt Nam. Đây chính là thành quả từ sự nỗ lực kiên cường và đồng lòng nhất trí của Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, nhằm xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho các thế hệ mai sau.

Nhà vua Vương quốc Thái Lan vui mừng nhận thấy nhân dân hai nước luôn duy trì mối quan hệ gắn bó thân thiết và không ngừng giao lưu, thăm hỏi lẫn nhau trong suốt thời gian qua. Điều này được coi là nền tảng đặc biệt quan trọng cho mối quan hệ tốt đẹp giữa Thái Lan và Việt Nam, đồng thời là yếu tố thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai quốc gia ngày càng đơm hoa kết trái mạnh mẽ hơn.

Nhà vua Vương quốc Thái Lan bày tỏ hy vọng chuyến thăm Việt Nam lần này - diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao - sẽ là lời khẳng định mạnh mẽ cho sự gắn kết bền chặt và mối quan hệ hợp tác liên tục trên mọi lĩnh vực; đồng thời góp phần củng cố tình bang giao với tư cách là những quốc gia láng giềng hữu nghị, đối tác chiến lược toàn diện và là các thành viên của cộng đồng quốc tế, ngày càng vững chắc và trường tồn.

Việt Cường/VOV
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

TP.HCM kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan
TP.HCM kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan

VOV.VN - Với 373 dự án và khoảng 7,1 tỷ USD vốn đăng ký, Thái Lan nằm trong nhóm đối tác đầu tư hàng đầu của TPHCM. Con số này được nhắc tới tại Lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (06/8/1976 - 06/8/2026), do UBND TP.HCM tổ chức ngày 21/8.

TP.HCM kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan

TP.HCM kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan

VOV.VN - Với 373 dự án và khoảng 7,1 tỷ USD vốn đăng ký, Thái Lan nằm trong nhóm đối tác đầu tư hàng đầu của TPHCM. Con số này được nhắc tới tại Lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (06/8/1976 - 06/8/2026), do UBND TP.HCM tổ chức ngày 21/8.

Trọng thể Lễ kỷ niệm Quốc khánh và 50 năm quan hệ Việt Nam – Thái Lan
Trọng thể Lễ kỷ niệm Quốc khánh và 50 năm quan hệ Việt Nam – Thái Lan

VOV.VN - Tối 18/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh và 50 năm quan hệ Việt Nam – Thái Lan, khẳng định tình hữu nghị và sự tin cậy chiến lược sâu sắc giữa hai quốc gia.

Trọng thể Lễ kỷ niệm Quốc khánh và 50 năm quan hệ Việt Nam – Thái Lan

Trọng thể Lễ kỷ niệm Quốc khánh và 50 năm quan hệ Việt Nam – Thái Lan

VOV.VN - Tối 18/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh và 50 năm quan hệ Việt Nam – Thái Lan, khẳng định tình hữu nghị và sự tin cậy chiến lược sâu sắc giữa hai quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Nhà Vua Vương quốc Thái Lan
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Nhà Vua Vương quốc Thái Lan

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua hội đàm, thống nhất tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác toàn diện và đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan đi vào chiều sâu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Nhà Vua Vương quốc Thái Lan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Nhà Vua Vương quốc Thái Lan

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua hội đàm, thống nhất tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác toàn diện và đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan đi vào chiều sâu.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội