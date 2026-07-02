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VOV.VN - Chiều nay (1/7), tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_tong_bi_thu_chu_tich_nuoc_to_lam_cot_loi_cua_doi_moi_sang_tao_la_bien_cong_cu_thanh_gia_tri_moi_cho_xa_hoi.m3u8
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Cốt lõi của đổi mới sáng tạo là biến công cụ thành giá trị mới cho xã hội
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2026-07/tiktok_tong_bi_thu_chu_tich_nuoc_to_lam_cot_loi_cua_doi_moi_sang_tao_la_bien_cong_cu_thanh_gia_tri_moi_cho_xa_hoi.m3u8
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