Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ ở Tây Ninh

Cùng đi với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và tham dự lễ viếng có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tại Tây Ninh

Toàn tỉnh Tây Ninh hiện có 19 Nghĩa trang Liệt sỹ và tỉnh đang quản lý, chăm sóc, phụng dưỡng hơn 58.000 phần mộ liệt sĩ - những minh chứng thiêng liêng cho truyền thống cách mạng kiên cường, bất khuất của quê hương. Riêng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82 – có hơn 15.000 liệt sỹ là cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và cán bộ, nhân viên các ngành đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả - mỗi phần mộ là một bản anh hùng ca bất tử, khắc ghi tinh thần yêu nước, ý chí chiến đấu và sự hy sinh cao cả vì Tổ quốc.

Trong không khí trang nghiêm xúc động, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác đã thành kính dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ.

Sau lễ viếng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác đã thắp hương trên từng phần mộ liệt sĩ, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tiếp đó tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thăm tặng quà mẹ Việt Nam Anh Hùng Huỳnh Thị Lơ, sinh năm 1937, chồng là liệt sỹ Phan Văn Rương hy sinh năm 1969, con là Liệt sỹ Phan Thanh Hùng, hy sinh ngày 09/03/1975.

Cùng ngày, nhân dịp kỉ niệm 51 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm, chúc sức khỏe nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp của các nguyên Chủ tịch nước đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, quá trình phát triển của đất nước và mong muốn, thời gian tới các đồng chí tiếp tục quan tâm theo dõi, đóng góp trí tuệ, tâm huyết của mình cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đã đề ra góp phần xây dựng đất nước ngày càng hùng cường, văn minh, giàu đẹp, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Trước đó, tối qua Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm chúc sức khoẻ nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và gia đình.

