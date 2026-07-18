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VOV.VN - Chiều nay (17/07) tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và thăm, kiểm tra lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Cùng đi với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-dang-nha-nuoc-khong-bao-gio-quen-nhung-nguoi-da-hy-sinh-vi-dat-nuoc.m3u8
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đảng, Nhà nước không bao giờ quên những người đã hy sinh vì đất nước
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2026-07/tiktok_tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-dang-nha-nuoc-khong-bao-gio-quen-nhung-nguoi-da-hy-sinh-vi-dat-nuoc.m3u8
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