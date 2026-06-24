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VOV.VN - Chiều nay (23/6) tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Bộ Chính trị quản lý.
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https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_tong_bi_thu_chu_tich_nuoc_to_lam_gap_mat_can_bo_quy_hoach_dien_bo_chinh_tri_quan_ly.m3u8
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Bộ Chính trị quản lý
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2026-06/tiktok_tong_bi_thu_chu_tich_nuoc_to_lam_gap_mat_can_bo_quy_hoach_dien_bo_chinh_tri_quan_ly.m3u8
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