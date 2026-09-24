English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hãy nhìn Việt Nam như một đối tác phát triển dài hạn của ngày mai

Thứ Năm, 11:56, 24/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng 23/9 (theo giờ địa phương), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự Tọa đàm với lãnh đạo định chế tài chính, quỹ đầu tư Hoa Kỳ.

Tọa đàm, một số Tập đoàn của Hoa Kỳ và Tập đoàn đa quốc gia đã chia sẻ về các chủ đề: Thúc đẩy các sáng kiến của Chính phủ để thu hút nguồn vốn tư nhân; nhận diện các xu hướng mới trong thị trường tài chính toàn cầu và tác động đến các thị trường mới nổi như Việt Nam; vấn đề địa chính trị toàn cầu, xu hướng và cơ hội cho Việt Nam.

Các tập đoàn khác của Hoa Kỳ và quốc tế cũng chia sẻ các giải pháp liên quan đến phát triển cơ sở hạ tầng: Làm thế nào để giải quyết bài toán về vốn; thị trường bảo hiểm, vốn dài hạn cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng; cơ hội phát triển du lịch của Việt Nam; xu hướng ngành năng lượng toàn cầu và các dự án kinh doanh tiềm năng với Việt Nam.

Cũng tại tọa đàm, các Tập đoàn Việt Nam đã trình bày những tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực du lịch, hàng không; năng lượng và hợp tác trong lĩnh vực tài chính.

Sau khi lắng nghe những chia sẻ thẳng thắn của các doanh nghiệp, quỹ đầu tư, định chế tài chính quốc tế và các ý kiến của doanh nghiệp Việt Nam, phản hồi của các bộ, ngành, phát biểu tại Tọa đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, ý kiến hôm nay rất có giá trị, bởi chúng ta không chỉ trao đổi về những cơ hội đang có, mà còn cùng thảo luận một câu hỏi lớn hơn: Việt Nam cần làm gì để bước vào một giai đoạn phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và có vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu?

tong bi thu, chu tich nuoc to lam hay nhin viet nam nhu mot doi tac phat trien dai han cua ngay mai hinh anh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự tọa đàm với lãnh đạo định chế tài chính, quỹ đầu tư Hoa Kỳ. Ảnh TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, công nghệ, năng lượng và tài chính là ba câu chuyện riêng biệt. Công nghệ tạo năng suất mới. Năng lượng tạo nền tảng cho tăng trưởng. Tài chính tạo nguồn lực để biến ý tưởng thành dự án. Khi ba yếu tố này được kết nối tốt, chúng ta mới có thể hình thành một mô hình phát triển có chất lượng cao hơn. Đây chính là điểm gặp gỡ rất tự nhiên giữa nhu cầu phát triển của Việt Nam với thế mạnh của các doanh nghiệp, quỹ đầu tư và định chế tài chính của Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực rất quan trọng để đổi mới mô hình tăng trưởng. Hoa Kỳ có những doanh nghiệp hàng đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, điện toán đám mây, phần mềm, tự động hóa, an ninh mạng và nghiên cứu - phát triển. Đây là những lĩnh vực rất phù hợp với nhu cầu chuyển đổi của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong các tập đoàn công nghệ Hoa Kỳ nhìn Việt Nam không chỉ là một thị trường hay một địa điểm sản xuất; mong muốn Việt Nam trở thành một đối tác phát triển công nghệ. Một dự án công nghệ thành công không nên chỉ được đo bằng số vốn đầu tư hay doanh thu, mà cần được đo bằng việc có bao nhiêu kỹ sư Việt Nam được đào tạo; bao nhiêu doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng; bao nhiêu hoạt động nghiên cứu, thiết kế hoặc phát triển giải pháp được thực hiện tại Việt Nam và dự án đó tạo ra năng lực cạnh tranh mới nào cho nền kinh tế Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các doanh nghiệp và nhà đầu tư cần có tầm nhìn dài hạn; đồng thời cam kết Việt Nam sẽ bảo đảm môi trường chính sách ổn định, minh bạch, tiếp tục hoàn thiện thể chế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn, sau cuộc gặp hôm nay sẽ có một danh mục dự án có khả năng triển khai; có nhà đầu tư thực sự quan tâm; có cấu trúc vốn phù hợp; có đầu mối chịu trách nhiệm và có lộ trình xử lý cụ thể. Các doanh nghiệp cần nêu rõ nhu cầu và cam kết. Các quỹ và định chế tài chính cần tham gia từ sớm để hỗ trợ thiết kế cấu trúc vốn và chuẩn hóa các dự án. Các cơ quan của Việt Nam cần đồng hành trong khuôn khổ pháp luật để xử lý điểm nghẽn và tạo điều kiện cho những dự án có chất lượng, có kết quả có tác động lan tỏa. Đó là cách chúng ta chuyển từ cơ hội sang dự án và từ đầu tư sang năng lực phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam đang đứng trước một giai đoạn phát triển với nhiều cơ hội mới. Công nghệ, năng lượng và tài chính chỉ thực sự có ý nghĩa khi được kết nối với nhau trong những dự án tốt, những doanh nghiệp tốt và những thể chế tốt. Nếu chúng ta làm được điều đó, công nghệ, năng lượng và tài chính sẽ không còn là ba câu chuyện riêng biệt, mà trở thành ba cấu phần của một mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong các doanh nghiệp, quỹ đầu tư và định chế tài chính Hoa Kỳ không chỉ nhìn Việt Nam như một thị trường hấp dẫn của hôm nay, mà như một đối tác phát triển dài hạn của ngày mai. Hãy cùng Việt Nam biến các ý tưởng hôm nay thành những dự án có thể triển khai; biến những dự án tốt thành dòng vốn dài hạn; và biến dòng vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản trị thành năng suất mới, hạ tầng mới, doanh nghiệp mới và năng lực cạnh tranh mới cho Việt Nam. Đó cũng chính là cách tạo ra những giá trị bền vững cho nhà đầu tư, doanh nghiệp và nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, với nền tảng quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng sâu sắc, với năng lực và kinh nghiệm của các doanh nghiệp, quỹ đầu tư và định chế tài chính Hoa Kỳ, cùng với quyết tâm đổi mới và khát vọng phát triển của Việt Nam, chúng ta hoàn toàn có thể biến những tiềm năng rất lớn hiện nay thành những thành quả cụ thể trong những năm tới.

Việt Cường/VOV
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chuyến thăm Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang tính lịch sử
Chuyến thăm Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang tính lịch sử

VOV.VN - Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel khẳng định: Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng mở ra những động lực hợp tác mới, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Canada lên một tầm cao mới.

Chuyến thăm Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang tính lịch sử

Chuyến thăm Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang tính lịch sử

VOV.VN - Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel khẳng định: Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng mở ra những động lực hợp tác mới, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Canada lên một tầm cao mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres

VOV.VN - Ngày 23/9, tại Trụ sở Liên hợp quốc, New York, Hoa Kỳ, trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres

VOV.VN - Ngày 23/9, tại Trụ sở Liên hợp quốc, New York, Hoa Kỳ, trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ đại diện các doanh nghiệp Hoa Kỳ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ đại diện các doanh nghiệp Hoa Kỳ

VOV.VN - Trong khuôn khổ tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81, sáng 23/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) và các doanh nghiệp Hoa Kỳ, nghe báo cáo về Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh (VWAI).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ đại diện các doanh nghiệp Hoa Kỳ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ đại diện các doanh nghiệp Hoa Kỳ

VOV.VN - Trong khuôn khổ tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81, sáng 23/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) và các doanh nghiệp Hoa Kỳ, nghe báo cáo về Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh (VWAI).

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội