Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Nhật Bản

Thứ Bảy, 17:48, 02/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 2/5, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đang thăm chính thức Việt Nam.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh chuyến thăm của Thủ tướng Takaichi Sanae cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ Nhật Bản diễn ra vào thời điểm quan trọng, có ý nghĩa khi cả hai nước đều có Ban Lãnh đạo mới, đang nỗ lực thực hiện các mục phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước.

Bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản sau hơn 2 năm nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao kết quả hợp tác thực chất, toàn diện giữa hai bên với sự tin cậy chính trị cao, phối hợp triển khai hiệu quả và thiết lập nhiều cơ chế trao đổi, đối thoại về kinh tế, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, gia tăng gắn kết chặt chẽ về hợp tác kinh tế, nguồn nhân lực và đang mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

tong bi thu, chu tich nuoc to lam hoi kien thu tuong nhat ban hinh anh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Nhật Bản (Ảnh Trọng Phú)

Thủ tướng Takaichi Sanae bày tỏ vui mừng thăm lại Việt Nam và là lần đầu tiên trên cương vị Thủ tướng và vui mừng được gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sau cuộc điện đàm vào giữa tháng 4 vừa qua.

Thủ tướng Takaichi chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư,  Chủ tịch nước, cũng như Việt Nam đã có Ban Lãnh đạo mới vừa qua; cảm ơn Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành cho Đoàn những tình cảm nồng ấm, sự tiếp đón trọng thị, thân tình. Thủ tướng Takaichi Sanae khẳng định ủng hộ công cuộc cải cách cũng như nỗ lực tự chủ kinh tế của Việt Nam, tin tưởng Việt Nam sẽ đạt nhiều thành tựu hơn nữa trong thời gian tới.

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương Việt Nam - Nhật Bản, Thủ tướng Takaichi Sanae khẳng định Nhật Bản mong muốn hợp tác chặt chẽ cùng Việt Nam để triển khai Tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở; Nhật Bản ủng hộ và sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới, góp phần vào sự phát triển thịnh vượng của khu vực; phối hợp chặt chẽ đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản lên tầm cao mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, chính sách quốc phòng bốn không, thúc đẩy quan hệ với các đối tác ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, trong đó luôn coi Nhật Bản là một trong những đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu, tin cậy, ổn định lâu dài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 6 định hướng lớn để tăng cường hợp tác chiến lược giữa hai nước, trong đó có việc tăng cường tin cậy chính trị, hợp tác giữa các kênh Đảng, Chính phủ và ở cấp độ địa phương; củng cố hợp tác quốc phòng - an ninh thực chất và hiệu quả; tăng cường liên kết kinh tế, bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh lương thực và năng lượng, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh, bán dẫn, AI,… gắn liền với thế mạnh của Nhật Bản về khoa học công nghệ; triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác về khoa học, công nghệ thông qua đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy nghiên cứu chung; thúc đẩy hợp tác nguồn nhân lực thông qua hợp tác lao động, giáo dục, địa phương, văn hóa-xã hội, du lịch và giao lưu nhân dân.

Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh về tầm quan trọng của hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản nhằm đảm bảo an ninh kinh tế, góp phần tăng cường tự chủ chiến lược và khả năng chống chịu của cả hai nước, thông qua thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như phát triển công nghiệp bán dẫn, công nghệ cao, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, hợp tác công - tư trong tăng cường chuỗi cung ứng năng lượng và khoáng sản, hợp tác AI và vũ trụ và triển khai các dự án trong khuôn khổ sáng kiến Đối tác về khả năng chống chịu năng lượng và tài nguyên châu Á (POWERR ASIA) mà Nhật Bản đã đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến AZEC mở rộng vừa qua.

Thủ tướng Nhật Bản cam kết sẽ triển khai dự án hợp tác đầu tiên trong khuôn khổ sáng kiến POWERR ASIA thông qua hỗ trợ mua sắm dầu thô cho Nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn nhằm đảm bảo nhà máy hoạt động 100% công suất; mong muốn hợp tác với Việt Nam để thúc đẩy các dự án năng lượng, điện khí, trong lĩnh vực khoáng sản chiến lược.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam hoi kien thu tuong nhat ban hinh anh 2
Quang cảnh buổi tiếp (Ảnh: Trọng Phú)

Thủ tướng Nhật Bản khẳng định tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho cộng đồng gần 700.000 người Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc tại Nhật Bản trên cơ sở chính sách xây dựng xã hội Nhật Bản trật tự và hài hòa cùng chung sống với người nước ngoài; nhất trí hai bên cần tăng cường trao đổi lãnh sự trong đó có việc chia sẻ và phối hợp thông báo lãnh sự giữa hai nước, phối hợp chặt chẽ về phòng chống tội phạm.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Takaichi đã trao đổi và nhất trí phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như Liên hợp quốc, ASEAN, tiểu vùng Mê Công… trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh kinh tế và an ninh năng lượng toàn cầu, cùng đóng góp thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản sớm thăm Việt Nam. Thủ tướng Takaichi Sanae trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân thăm Nhật Bản trong thời gian sớm nhất.

Văn Hiếu/VOV
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Ấn Độ từ 5-7/5

VOV.VN - Chiều nay (29/4), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị về kết quả triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, về kịch bản tăng trưởng và các nhiệm vụ giải pháp giai đoạn 2026-2030 và tình hình thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

