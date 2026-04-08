Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký quyết định phê chuẩn Công ước Hà Nội

Thứ Tư, 17:35, 08/04/2026
VOV.VN - Ngày 7/4/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Quyết định phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội). Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước Hà Nội. 

Công ước về chống tội phạm mạng, điều ước quốc tế đầu tiên của Liên Hợp Quốc được đặt tên theo một địa danh của Việt Nam, là dấu mốc lịch sử trong tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam, cho thấy năng lực và vị thế của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm chụp ảnh chung với Trưởng đoàn các nước tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội - Ảnh: VGP

Trong vai trò chủ nhà, Việt Nam đã phối hợp với Liên hợp quốc tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước tại Hà Nội vào tháng 10/2025 với sự tham gia của lãnh đạo, đại diện cấp cao của hơn 110 quốc gia và tổ chức quốc tế, trong đó 72 quốc gia đã chính thức đặt bút ký Công ước để tiếp tục là cầu nối thúc đẩy đối thoại, hợp tác và xây dựng lòng tin trong cộng đồng quốc tế về các vấn đề liên quan đến an ninh mạng và quản trị không gian mạng..

Việc nhanh chóng hoàn thành thủ tục phê chuẩn, qua đó trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và quốc gia thứ hai trên thế giới là thành viên chính thức của Công ước Hà Nội, thể hiện cam kết mạnh mẽ và nhất quán của Việt Nam trong việc đề cao luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và chủ nghĩa đa phương. Với tư cách thành viên chính thức, Việt Nam có thểđóng góp thực chất hơn vào tiến trình xây dựng và phát triển khuôn khổ pháp lý quốc tế trên không gian mạng. 

Công ước Hà Nội là cơ sở pháp lý quốc tế quan trọng để Việt Nam tăng cường hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, điều tra và xử lý tội phạm mạng, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đây đồng thời là động lực quan trọng cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật trong nước, bảo đảm sự tương thích với các tiêu chuẩn và nghĩa vụ quốc tế, đồng thời nâng cao năng lực thể chế, kỹ thuật và nguồn nhân lực trong phòng, chống tội phạm mạng.

Thông tin chung về Công ước Hà Nội:

Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) được mở ký lần đầu tiên tại Hà Nội vào tháng 10 năm 2025. 

Công ước gồm 9 Chương, 68 điều khoản, thiết lập một khuôn khổ pháp lý quốc tế toàn diện về hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng, với nhiều nội dung quan trọng như: xác định các hành vi được coi là tội phạm mạng, từ truy cập bất hợp pháp, can thiệp hệ thống đến lạm dụng trẻ em trực tuyến, rửa tiền có được từ các hoạt động phạm tội; xác định thẩm quyền và các biện pháp điều tra, cho phép các nước có thể thu thập chứng cứ và truy tố hiệu quả các vụ án liên quan đến tội phạm mạng; các biện pháp thủ tục và thực thi pháp luật; hợp tác quốc tế trong điều tra, truy tố các đối tượng phạm tội mạng; các biện pháp phòng ngừa, trong đó nhấn mạnh việc xây dựng năng lực và nâng cao nhận thức về an ninh mạng; hỗ trợ kỹ thuật và trao đổi thông tin.

Đến nay đã có 75 quốc gia ký kết Công ước. Trước Việt Nam, Qatar là nước đầu tiên phê chuẩn Công ước. Công ước sẽ có hiệu lực sau khi có 40 nước trở thành thành viên. 

Văn Hiếu/VOV
"Công ước Hà Nội có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa tội phạm mạng"

VOV.VN - Theo Thiếu tá Phạm Quang Huy (Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an), Công ước Hà Nội có ý nghĩa rất quan trọng trong phòng ngừa tội phạm mạng. Việc triển khai công ước gắn với các chương trình tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân sẽ góp phần tạo thành "lá chắn xã hội" vững chắc.

Công ước Hà Nội: Dấu mốc lịch sử kiến tạo trật tự pháp lý toàn cầu về an ninh mạng

VOV.VN - Lần đầu tiên trong lịch sử, Liên Hợp Quốc chọn Hà Nội làm nơi mở ký một công ước toàn cầu. Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng không chỉ khẳng định vị thế và trách nhiệm của Việt Nam, mà còn mở ra kỷ nguyên hợp tác mới cho an ninh và công lý trong thế giới số.

Công ước Hà Nội: Hành lang pháp lý toàn cầu cho không gian mạng an toàn, công bằng

VOV.VN - Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) là minh chứng sống động cho tinh thần trách nhiệm của các quốc gia trong việc bảo vệ không gian mạng – tài sản chung của toàn nhân loại.

