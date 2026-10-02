Chiều 2/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020; Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.

Một số hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc họp.

Toàn cảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại cuộc họp.

Các đại biểu tại cuộc họp.

Các đại biểu tại cuộc họp.