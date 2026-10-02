English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ

Thứ Sáu, 16:22, 02/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 2/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.

Chiều 2/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020; Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.

Một số hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới:

tong bi thu, chu tich nuoc to lam lam viec voi Dang uy chinh phu hinh anh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc họp.
tong bi thu, chu tich nuoc to lam lam viec voi Dang uy chinh phu hinh anh 2
Toàn cảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.
tong bi thu, chu tich nuoc to lam lam viec voi Dang uy chinh phu hinh anh 3
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại cuộc họp.
tong bi thu, chu tich nuoc to lam lam viec voi Dang uy chinh phu hinh anh 4
Các đại biểu tại cuộc họp.
tong bi thu, chu tich nuoc to lam lam viec voi Dang uy chinh phu hinh anh 5
Các đại biểu tại cuộc họp.
Việt Cường/VOV
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng JBIC
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng JBIC

VOV.VN - Chiều 1/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Maeda Tadashi - Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng JBIC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng JBIC

VOV.VN - Chiều 1/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Maeda Tadashi - Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Thông tin về tư tưởng phải đi được vào quá trình ra quyết định
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Thông tin về tư tưởng phải đi được vào quá trình ra quyết định

VOV.VN - Chiều 1/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan về tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội và việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan tuyên truyền.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Thông tin về tư tưởng phải đi được vào quá trình ra quyết định

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Thông tin về tư tưởng phải đi được vào quá trình ra quyết định

VOV.VN - Chiều 1/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan về tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội và việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan tuyên truyền.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Có việc lớn thì tìm người giỏi nhất để giao
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Có việc lớn thì tìm người giỏi nhất để giao

VOV.VN - Sáng 01/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về phát huy sức mạnh tổng hợp của đội ngũ cán bộ các viện Hàn lâm, viện nghiên cứu trong tham mưu chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Có việc lớn thì tìm người giỏi nhất để giao

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Có việc lớn thì tìm người giỏi nhất để giao

VOV.VN - Sáng 01/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về phát huy sức mạnh tổng hợp của đội ngũ cán bộ các viện Hàn lâm, viện nghiên cứu trong tham mưu chiến lược.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội