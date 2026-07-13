Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Nhìn nhận văn hóa là trụ cột của phát triển

Tóm tắt

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, cần chuyển từ tư duy coi văn hóa là một lĩnh vực phát triển sang việc xác lập văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; nhìn nhận văn hóa là trụ cột của phát triển, là động lực tăng trưởng mới, hiện diện trong mọi quyết sách về kinh tế, chính trị, giáo dục...

