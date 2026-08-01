Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phải tạo được sự chuyển biến căn bản từ lao động giản đơn sang lao động sáng tạo

Tóm tắt

VOV.VN - Chiều nay (30/07) tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm kiện toàn Ban chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới; cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

