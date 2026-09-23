Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Hiệp hội chính sách đối ngoại Hoa Kỳ.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng 22/9 (theo giờ địa phương), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu chính sách tại Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ (FPA), một diễn đàn đối ngoại uy tín hàng đầu của Hoa Kỳ, và nhận Huy chương của Hiệp hội chính sách Đối ngoại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách.

Phát biểu chào mừng, ông Henry Fernandez, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ bày tỏ vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đến phát biểu chính sách tại Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ. Bày tỏ ấn tượng về sự năng động của nền kinh tế Việt Nam qua các chuyến thăm thực tế, ông Henry Fernandez đánh giá cao những thành tựu trong phát triển kinh tế, xã hội mà Việt Nam đã đạt được thời gian qua, đặc biệt là trong công tác giảm nghèo, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân.

Ông Henry Fernandez nhấn mạnh, Việt Nam có mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với nhiều nền kinh tế lớn trong đó có Hoa Kỳ, cũng sở hữu một mạng lưới các hiệp định thương mại tự do rộng lớn, mang lại quyền tiếp cận rộng rãi tới các thị trường nước ngoài; đồng thời cũng đánh giá cao vai trò của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với những cải cách mạnh mẽ, đưa đất nước ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Hiệp hội Chính sách đối ngoại Henry Fernandez đã trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Huy chương của Hiệp hội Chính sách đối ngoại. Đây là phần thưởng cao quý nhất của Hiệp hội dành cho những cá nhân thể hiện tinh thần quốc tế có trách nhiệm và có đóng góp mở rộng hiểu biết của công chúng về các đề quốc tế.

Phát biểu chính sách, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Hiệp hội đã dành cho ông Huy chương của Hiệp hội, tôn vinh tinh thần quốc tế có trách nhiệm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam vào hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới cũng như quan hệ hữu nghị Việt Nam-Hoa Kỳ.

Nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Bất kỳ ai, ở địa vị nào, làm công tác gì, gặp hoàn cảnh nào, đều phải có tinh thần trách nhiệm”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, suy rộng ra, điều đó cũng đúng đối với mỗi quốc gia trong cộng đồng quốc tế. Với tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ góc nhìn của Việt Nam về ba vấn đề:Trách nhiệm trước những thay đổi đang diễn ra trên thế giới;Điều gì đã đưa Việt Nam và Hoa Kỳ từ quá khứ đến quan hệ hôm nay;Trách nhiệm chung để đưa quan hệ hai nước tiến xa hơn trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính thời đại, mở ra cơ hội phát triển to lớn. Bên cạnh đó, thế giới vẫn đang đối mặt với nhiều bất ổn. Cạnh tranh địa chiến lược, sự phân mảnh kinh tế và những bất bình đẳng trong cơ hội phát triển đang gây sức ép lên hợp tác quốc tế. Các cuộc xung đột vũ trang diễn biến phức tạp, gây tổn thất nặng nề cho người dân và đe dọa hòa bình ở nhiều khu vực. Thêm vào đó, những thách thức an ninh phi truyền thống từ biến đổi khí hậu đến tội phạm mạng, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực… đang hàng ngày hàng giờ đe dọa cuộc sống của hàng tỷ người dân trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói: “Trước thực tế đó, chúng tôi cho rằng tất cả các nước, dù lớn hay nhỏ, đều có chung trách nhiệm đối với hòa bình, ổn định và phát triển của toàn nhân loại. Các nước có ảnh hưởng lớn cần có đóng góp tương xứng; các nước vừa và nhỏ cần chủ động đề xuất sáng kiến, tham gia giải quyết những vấn đề chung. Các thiết chế quản trị toàn cầu cần được cải cách để phản ánh đầy đủ hơn thực tiễn phát triển và tiếng nói của các quốc gia, củng cố hệ thống quốc tế lấy Liên hợp quốc làm trung tâm. Các nguyên tắc bình đẳng chủ quyền, tôn trọng độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trái với Hiến chương Liên hợp quốc cần được tuân thủ. Các tranh chấp phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Trách nhiệm chung còn là hợp tác xây dựng các quy chuẩn về quản trị AI, an ninh mạng, sử dụng không gian vũ trụ vào mục đích hòa bình…”

Nhắc lại lịch sử trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, để trở thành Đối tác chiến lược toàn diện như ngày hôm nay, hai nước đã phải vượt qua những mất mát, khác biệt và thiếu lòng tin. Với tinh thần nhân đạo và trách nhiệm, Việt Nam đã rất thiện chí và tích cực hợp tác tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh (MIA) từ nhiều năm trước khi bình thường hóa quan hệ. Những nỗ lực bền bỉ ấy đã góp phần giúp hàng trăm gia đình Hoa Kỳ tìm lại người thân. Về phía Hoa Kỳ, những người từng tham chiến tại Việt Nam như Thượng nghị sĩ John McCain, John Kerry, cựu binh Bobby Muller… và nhiều người bạn khác đã đi đầu mở đường cho bình thường hóa quan hệ và vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, bài học lớn từ chặng đường đó là tinh thần trách nhiệm, tôn trọng lẫn nhau có thể giúp các quốc gia vượt qua những khác biệt sâu sắc. Trách nhiệm đó cũng đòi hỏi chúng ta biết trân quý, giữ gìn những gì đã đạt được hôm nay.

Chia sẻ về tình hình phát triển của đất nước sau hơn 80 năm giành độc lập, trong đó có 40 năm Đổi mới, và mục tiêu phát tiển đến năm 2045, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam xác định cần tiếp tục kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Đảng và Nhà nước Việt Nam chủ trương thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa. Đồng thời mong muốn làm sâu sắc quan hệ với các nước, trong đó xác định Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai nước giữ đà quan hệ, tạo nền tảng chính trị ổn định, lâu dài thực sự xứng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Đồng thời mong muốn nâng cao hiệu quả các cơ chế đối thoại, trao đổi thẳng thắn, chân thành với Hoa Kỳ về những vấn đề cùng quan tâm, kiên trì xử lý thỏa đáng các khác biệt. Hợp tác quốc phòng - an ninh cần tiếp tục phát triển phù hợp với nhu cầu, khả năng, chính sách và lợi ích của mỗi bên, đóng góp cho hòa bình và ổn định khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn làm sâu sắc hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, tạo thêm giá trị mới cho hai nước. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Việt Nam và Hoa Kỳ bổ trợ cho nhau về thị trường, nguồn lực và công nghệ, đồng thời có lợi ích tương đồng trong xây dựng chuỗi cung ứng an toàn, nâng cao năng lực cạnh tranh. Vì vậy, điều Việt Nam mong muốn là chuyển sự bổ trợ đó thành cơ hội kinh doanh, việc làm và lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, nông dân, người lao động và người tiêu dùng hai nước:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ: “Để hiện thực hóa các tiềm năng to lớn đó, quan hệ kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ cần phát triển cân bằng, bền vững và cùng có lợi. Việt Nam coi trọng và sẵn sàng trao đổi về những quan tâm của Hoa Kỳ liên quan đến cán cân thương mại, tiếp cận thị trường, xuất xứ hàng hóa, sở hữu trí tuệ và an toàn chuỗi cung ứng. Chúng tôi sẵn sàng cùng Hoa Kỳ xử lý những vấn đề tồn tại trên tinh thần thiện chí, minh bạch và xây dựng. Đồng thời, Việt Nam mong muốn hai bên bảo đảm môi trường thương mại ổn định, có thể dự báo; tạo thuận lợi cho hàng hóa, dịch vụ và đầu tư của nhau; mở rộng hợp tác công nghệ, giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị".

Khẳng định cần đưa khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo thành động lực mới của quan hệ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn hai nước tập trung hợp tác đào tạo kỹ sư bán dẫn, chuyên gia AI; kết nối nghiên cứu giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp để đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất; nâng cao năng lực cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng công nghệ. Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, nâng cao hiệu quả bảo vệ sở hữu trí tuệ, an toàn dữ liệu và an ninh mạng. Coi trọng tính nhất quán trong thực thi chính sách, lắng nghe và giải quyết kịp thời khó khăn của doanh nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, chặng đường nhiều thăng trầm của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ cho thấy: quan hệ tốt đẹp giữa hai nước vừa phục vụ thiết thực lợi ích của nhân dân mỗi nước, vừa đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam sẵn sàng cùng Hoa Kỳ tiếp tục đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin rằng với quyết tâm và thiện chí của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng phát triển, đem đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân và những cơ hội rộng mở hơn cho thế hệ mai sau.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chia sẻ nhiều vấn đề được các đại biểu quan tâm. Trả lời câu hỏi về chính sách đối ngoại của Việt Nam đối với các nước hiện nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, chính sách nhất quán của Việt Nam luôn kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại; là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Trước những thay đổi của thời của thế giới hôm nay, Việt Nam quyết tâm giữ vững tự chủ chiến lược, nâng cao tự cường, mở rộng không gian để thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị chân thành, thực chất với tất cả các nước.

Chia sẻ về Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, hiện nay, khối lượng công việc còn rất nhiều và ngày càng khó. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của nhân dân, các cựu chiến binh, và hỗ trợ của nước ngoài, công tác này đã đạt được những kết quả bước đầu. Công việc này càng phải tiến hành khẩn trương, nếu để lâu thì càng khó khăn, phức tạp, mất cơ hội:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: "Chúng tôi rất cảm ơn các bạn, nhất là các cựu chiến binh, các cơ quan nghiên cứu, các trung tâm về dữ liệu đã sưu tầm, nghiên cứu và các cơ quan của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cũng đã trao đổi cho chúng tôi những thông tin. Và đặc biệt chúng tôi đánh giá cao về sự phát triển của khoa học công nghệ, trong đó có những phương tiện, máy móc, giám định ADN. Bây giờ mẫu thì có thể thu thập được, nhưng mà ADN lại phải một công nghệ khoa học tiên tiến nữa mới xác định được. Chúng tôi chạy đua với thời gian để làm việc này. Tôi rất trân trọng, rất cảm ơn sự quan tâm, cũng như sự chia sẻ các tài liệu các bạn đã trao cho chúng tôi. Chúng tôi nghĩ sự hợp tác đó chắc chắn chiến dịch này của chúng tôi sẽ đạt được những kết quả rất tích cực".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chia sẻ về những chính sách phát triển của Việt Nam trong thời gian qua và định hướng trong những năm tới.

Một số hình ảnh về hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm:

Chủ tịch Hội đồng quản trị của Hiệp hội Chính sách đối ngoại Henry Fernandez đã trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Huy chương của Hiệp hội Chính sách đối ngoại.

Các đại biểu đặt câu hỏi về những vấn đề quan tâm trong chính sách phát triển của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ những vấn đề các đại biểu quan tâm tại buổi phát biểu chính sách.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ những vấn đề các đại biểu quan tâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Hiệp hội chính sách đối ngoại Hoa Kỳ.

Các đại biểu dự phát biểu chính sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.