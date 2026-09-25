Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Nghị viện Canada

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, chiều 24/9 theo giờ địa phương, tại Nhà Quốc hội Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chính sách “Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động”.

Khuôn khổ Đối tác Chiến lược mở ra cơ hội

Phát biểu chào mừng, Bộ trưởng Ngoại giao Canada Anita Anand nhấn mạnh, đây là một thời điểm rất quan trọng đối với Việt Nam và Canada trong các cam kết về khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Hai bên đã quyết định nâng cấp mối quan hệ lên Đối tác Chiến lược. Mối quan hệ giữa hai nước không chỉ trong hợp tác thương mại mà hai bên cùng hợp tác trong giáo dục, đào tạo, đổi mới sáng tạo, giao lưu nhân dân và rất nhiều lĩnh vực khác.

Hai bên sẽ tận dụng mối quan hệ chiến lược này để làm sâu sắc hơn sự gắn kết với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Mối liên kết này cũng có sự đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Canada; những người đã đóng góp vào sự đa dạng của đất nước Canada.

Bộ trưởng Ngoại giao Canada Anita Anand phát biểu chào mừng

Bộ trưởng Ngoại giao Canada chia sẻ, khuôn khổ Đối tác Chiến lược mở ra cơ hội để hai bên hợp tác nhiều hơn nữa, vì sự thịnh vượng và an ninh của khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Việt Nam là đầu tàu của ASEAN và giữ vai trò rất năng động trong khu vực.

Thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục hợp tác cùng nhau ở cả cấp độ song phương và đa phương nhằm mang lại lợi ích chung. Việt Nam là một trong những đối tác thương mại lớn, là thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và hai bên đều hướng tới một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương cởi mở, ổn định, thịnh vượng. Canada mong chờ đạt được Hiệp định Thương mại Tự do Canada – ASEAN trong tương lai gần.

Bộ trưởng Ngoại giao Canada mong muốn thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, cung cấp nguồn năng lượng đáng tin cậy và hỗ trợ công nghệ cho Việt Nam. Việt Nam là một phần rất quan trọng trong chính sách đối ngoại của Canada. Khuôn khổ Đối tác Chiến lược mới sẽ định hình các ưu tiên, thúc đẩy đầu tư, đổi mới sáng tạo và an ninh, mở ra một chương mới cho quan hệ hai nước.

Hiểu nhau hơn, tạo ra những kết quả xứng tầm hơn

Bày tỏ vinh dự phát biểu trước Nghị viện Canada, nơi đại diện cho ý chí và nguyện vọng của người dân Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, mối quan hệ giữa hai quốc gia muốn đi xa cần được vun đắp từ nhiều phía: Chính phủ, Nghị viện, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân; mong muốn Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Canada gắn bó chặt chẽ hơn, để quan hệ hai nước được củng cố bằng ý chí chính trị, nền tảng pháp lý và sự ủng hộ của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Quốc hội Canada

Trao đổi về nền tảng quan hệ Việt Nam - Canada, về con đường phát triển của Việt Nam và những cơ hội hợp tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21/8/1973, Canada đã đồng hành cùng Việt Nam trong chặng đường đi tới hoà bình, thống nhất, hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, bình đẳng giới và ứng phó với biến đổi khí hậu... Việt Nam luôn trân trọng những hỗ trợ quý báu đó.

Sau khi thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện (năm 2017), hợp tác song phương giữa hai quốc gia tiếp tục mở rộng về kinh tế, khoa học - công nghệ, quốc phòng, gìn giữ hòa bình, giao lưu nhân dân và đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó có đóng góp hiệu quả của cộng đồng người Việt Nam tại Canada và những người bạn Canada yêu Việt Nam.

Chia sẻ với Thủ tướng Mark Carney nhận định về sự cần thiết phải xây dựng sức mạnh từ bên trong và đa dạng hóa quan hệ bên ngoài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam và Canada đều có lợi ích trong việc nâng cao khả năng tự chủ, tăng cường quan hệ tin cậy và bảo vệ môi trường quốc tế hòa bình, ổn định. Trong một thế giới nhiều bất định, mối quan hệ tin cậy, trách nhiệm và cùng chia sẻ lợi ích lâu dài tự nó đã là một giá trị chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin rằng, chặng đường phát triển mới của Việt Nam sẽ mở thêm cơ hội hợp tác với Canada. Khi tri thức, công nghệ và nguồn lực của Canada kết hợp với thị trường, nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng cao cùng với nỗ lực vươn lên của Việt Nam, hai nước có thể cùng tạo ra sản phẩm, dịch vụ và việc làm có chất lượng. Đó là nền tảng lợi ích để quan hệ hai nước ngày càng tiến xa và vững chắc.

"Việc Việt Nam và Canada quyết định nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược nhân chuyến thăm lần này là thành quả của hơn nửa thế kỷ hợp tác và hữu nghị, thể hiện cam kết cùng đầu tư cho tương lai. Khuôn khổ mới cần giúp hai nước hiểu nhau sâu sắc hơn, phối hợp hiệu quả hơn và tạo ra những kết quả xứng tầm hơn mà doanh nghiệp, người dân có thể cảm nhận được", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.

Canada sẽ nghĩ tới Việt Nam như một đối tác tự nhiên, gần gũi và tin cậy

Nêu những phương hướng hợp tác trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hai nước cần tiếp tục duy trì trao đổi, tiếp xúc thường xuyên ở các cấp, nhất là cấp cao; trao đổi sớm, thẳng thắn về những chuyển động tác động đến lợi ích của mỗi bên.

Sự đồng hành của Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Canada có ý nghĩa đặc biệt. Hai cơ quan lập pháp phối hợp chặt chẽ hơn tại các diễn đàn nghị viện, tăng cường giám sát việc thực hiện các thỏa thuận và góp phần xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, có khả năng dự báo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Nghị viện Canada

Hai bên cần thúc đẩy thương mại tăng trưởng bền vững, hài hòa lợi ích. Việt Nam mong muốn mở rộng cơ hội cho hàng hóa, dịch vụ và công nghệ Canada, nhất là nông sản, thực phẩm, công nghệ sạch và giáo dục. Việt Nam ủng hộ sớm kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Canada, hướng tới một hiệp định thực chất, công bằng, cùng có lợi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin rằng, tiềm năng phát triển của Việt Nam sẽ mang lại nhiều hơn nữa cơ hội mở rộng quy mô đầu tư, kinh doanh cho các nhà đầu tư, tập đoàn Canada. Hai nước cần khai thác hiệu quả hơn CPTPP, giúp doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận thị trường, đáp ứng tiêu chuẩn và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của nhau. Hai bên cần thúc đẩy thương mại tăng trưởng bên vững, hài hòa lợi ích.

Việt Nam mong muốn mở rộng cơ hội cho hàng hóa, dịch vụ và công nghệ Canada, nhất là nông sản, thực phẩm, công nghệ sạch và giáo dục. Việt Nam ủng hộ sớm kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Canada, hướng tới một hiệp định thực chất, công bằng, cùng có lợi.

"Chúng tôi coi nâng cao tính minh bạch, ổn định của chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư là điều kiện để thu hút nguồn vốn dài hạn", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.

Khoa học và công nghệ cần trở thành một trụ cột quan trọng của quan hệ mới. Hai nước kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, ưu tiên đào tạo nhân lực, nghiên cứu chung về trí tuệ nhân tạo ứng dụng, công nghệ sạch và công nghệ biển. Hợp tác nông nghiệp cần gắn với chế biến, bảo quản, thích ứng khí hậu và nâng cao giá trị sản phẩm.

Hai bên cần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du lịch, học tập, nghiên cứu và giao lưu văn hóa, nghệ thuật; mở rộng liên kết đào tạo, trao đổi giảng viên và sinh viên; thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở giáo dục về công nhận tín chỉ, văn bằng theo quy định của mỗi nước; chú trọng đào tạo nghề, kết nối cựu du học sinh và tạo thêm cơ hội để thế hệ trẻ hiểu nhau, cùng làm việc và sáng tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam trân trọng đóng góp của cộng đồng người Canada gốc Việt vào sự phát triển và tính đa dạng của Canada; trân trọng tình cảm, sự giúp đỡ mà người dân Canada đã dành cho nhiều thế hệ người Việt đến đây xây dựng cuộc sống mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ, Canada là đất nước “từ biển tới biển”, Việt Nam trải dài bên bờ Biển Đông; Thái Bình Dương mở ra không gian để hai nước đến gần nhau hơn; mong rằng, khi nhìn về Đông Nam Á, Canada sẽ nghĩ tới Việt Nam như một đối tác tự nhiên, gần gũi và tin cậy; khi nghĩ về quan hệ hai nước, người dân sẽ thấy những cơ hội học tập tốt hơn, những việc làm có chất lượng hơn và những đóng góp chung cho hòa bình, phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các nghị sĩ tiếp tục đồng hành, để tầm nhìn hôm nay được nối tiếp bằng hành động và kết quả ngày mai; nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng cùng Canada xây dựng quan hệ Đối tác Chiến lược có chiều sâu, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước và đóng góp cho cộng đồng quốc tế.