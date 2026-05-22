中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Chủ tịch cấp cao tập đoàn Amazon

Thứ Sáu, 18:47, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 22/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông David Zapolsky, Phó Chủ tịch cấp cao, Giám đốc Pháp lý và Quan hệ Toàn cầu của tập đoàn Amazon.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của lãnh đạo tập đoàn Amazon, chúc mừng những thành công gần đây của tập đoàn, đánh giá cao kết quả đầu tư, kinh doanh của Amazon tại Việt Nam những năm qua, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Việt Nam cũng như quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ. 

tong bi thu, chu tich nuoc to lam tiep pho chu tich cap cao tap doan amazon hinh anh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông David Zapolsky, Phó Chủ tịch cấp cao, Giám đốc Pháp lý và Quan hệ Toàn cầu tập đoàn Amazon. Ảnh Thống Nhất - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác có tầm quan trọng hàng đầu, mong muốn hợp tác giữa hai nước tiếp tục phát triển đúng với tầm mức Chiến lược Toàn diện, trong đó hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là động lực chủ đạo, hợp tác khoa học - công nghệ là đột phá mới của quan hệ. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam đang đẩy nhanh hoàn thiện môi trường pháp lý minh bạch, đề cao tầm quan trọng của bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, tạo thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp công nghệ cao, trên tinh thần kiến tạo phát triển, gắn liền với chuyển đổi mô hình phát triển lấy khoa học công nghệ làm nền tảng. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn công nghệ cao của Hoa Kỳ đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, trên cơ sở lợi ích hài hòa, đóng góp vào sự phát triển của quan hệ song phương, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp hai nước.

tong bi thu, chu tich nuoc to lam tiep pho chu tich cap cao tap doan amazon hinh anh 2
Toàn cảnh cuộc tiếp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với ông David Zapolsky, Phó Chủ tịch cấp cao, Giám đốc Pháp lý và Quan hệ Toàn cầu tập đoàn Amazon. Ảnh Thống Nhất - TTXVN
tong bi thu, chu tich nuoc to lam tiep pho chu tich cap cao tap doan amazon hinh anh 3
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông David Zapolsky, Phó Chủ tịch cấp cao, Giám đốc Pháp lý và Quan hệ Toàn cầu tập đoàn Amazon. Ảnh Thống Nhất - TTXVN

Tổng Bí thư đề nghị tập đoàn Amazon phát huy hơn nữa tiềm lực và kết quả tích cực trong hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, tiếp tục là một đối tác quan trọng của Việt Nam trong triển khai Nghị quyết 57 về đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đóng góp thiết thực trên các lĩnh vực hạ tầng dữ liệu, công nghệ trí tuệ nhân tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam. 

Về phần mình, Phó Chủ tịch tập đoàn Amazon chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được tín nhiệm bầu giữ cương vị mới, bày tỏ vinh dự được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dành thời gian tiếp. 

tong bi thu, chu tich nuoc to lam tiep pho chu tich cap cao tap doan amazon hinh anh 4
Ông Zapolsky chân thành cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với hoạt động đầu tư kinh doanh của Amazon tại Việt Nam trong thập kỷ qua. Ảnh Thống Nhất - TTXVN

Vui mừng chia sẻ những kết quả hợp tác và của tập đoàn tại Việt Nam, ông Zapolsky tin tưởng và khẳng định Việt Nam có tiềm năng trở thành một quốc gia hàng đầu khu vực về công nghệ, có nhiều dư địa hợp tác trong những lĩnh vực Amazon có thế mạnh như điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn.

Nhân dịp này, ông Zapolsky chân thành cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với hoạt động đầu tư kinh doanh của Amazon tại Việt Nam trong thập kỷ qua, bày tỏ tin tưởng vào tiềm lực phát triển của Việt Nam với những mục tiêu, đường lối, chính sách rất cụ thể. 

Lãnh đạo Amazon cũng nhấn mạnh cam kết đầu tư lâu dài của tập đoàn tại Việt Nam, sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển hạ tầng số, đào tạo nguồn nhân lực, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Văn Hiếu/VOV1
Tag: tô lâm tổng bí thư chủ tịch nước amazon ông David Zapolsky Phó Chủ tịch cấp cao Giám đốc Pháp lý và Quan hệ Toàn cầu của tập đoàn Amazon.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm chính thức Thái Lan
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm chính thức Thái Lan

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27- 29/5/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm chính thức Thái Lan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm chính thức Thái Lan

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27- 29/5/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phát triển công nghiệp vật liệu theo hướng xanh, bền vững
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phát triển công nghiệp vật liệu theo hướng xanh, bền vững

VOV.VN - Chiều 21/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương và một số Bộ ngành Trung ương về định hướng phát triển công nghiệp vật liệu ở Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phát triển công nghiệp vật liệu theo hướng xanh, bền vững

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phát triển công nghiệp vật liệu theo hướng xanh, bền vững

VOV.VN - Chiều 21/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương và một số Bộ ngành Trung ương về định hướng phát triển công nghiệp vật liệu ở Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì họp Thường trực Ban chỉ đạo về phát triển KHCN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì họp Thường trực Ban chỉ đạo về phát triển KHCN

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; cho chủ trương về Đề án “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ lượng tử phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì họp Thường trực Ban chỉ đạo về phát triển KHCN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì họp Thường trực Ban chỉ đạo về phát triển KHCN

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; cho chủ trương về Đề án “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ lượng tử phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh”.

“Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra một cách nhìn rất hiện đại về vai trò của đại học"
“Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra một cách nhìn rất hiện đại về vai trò của đại học"

VOV.VN - Theo TS Lê Viết Khuyến, 7 nhiệm vụ mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giao cho Đại học Quốc gia Hà Nội không chỉ dành riêng cho một trường, mà là thông điệp chiến lược cho toàn hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, với mục tiêu đưa đại học tiến tới mô hình đổi mới sáng tạo, dẫn dắt quốc gia.

“Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra một cách nhìn rất hiện đại về vai trò của đại học"

“Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra một cách nhìn rất hiện đại về vai trò của đại học"

VOV.VN - Theo TS Lê Viết Khuyến, 7 nhiệm vụ mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giao cho Đại học Quốc gia Hà Nội không chỉ dành riêng cho một trường, mà là thông điệp chiến lược cho toàn hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, với mục tiêu đưa đại học tiến tới mô hình đổi mới sáng tạo, dẫn dắt quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh

VOV.VN - Sáng ngày 19/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh nhân dịp Bộ trưởng thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh

VOV.VN - Sáng ngày 19/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh nhân dịp Bộ trưởng thăm chính thức Việt Nam.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội