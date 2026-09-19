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Thứ Bảy, 14:32, 19/09/2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Với vị thế mới, Bắc Ninh gánh trên vai những trọng trách lớn hơn

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VOV.VN - Phát biểu tại Lễ công bố thành lập thành phố Bắc Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong lịch sử của vùng đất Kinh Bắc giàu truyền thống. Với vị thế mới, TP Bắc Ninh gánh trên vai những trọng trách lớn hơn.
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Sáng 19/9, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh long trọng tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ công bố.
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Dự Lễ công bố có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh các thời kỳ; các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, gia đình có công với cách mạng; các vị đại sứ, trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, đối tác nước ngoài tại Việt Nam.
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Các đại biểu dự buổi lễ.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh.
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Phát biểu tại Lễ công bố, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong lịch sử xây dựng và trưởng thành của vùng đất Kinh Bắc giàu truyền thống văn hiến, cách mạng và năng động, sáng tạo. Đồng thời, với vị thế mới, Bắc Ninh gánh trên vai những trọng trách lớn hơn đối với nhân dân và sự phát triển của đất nước.
tong bi thu, chu tich nuoc to lam voi vi the moi, bac ninh ganh tren vai nhung trong trach lon hon hinh anh 13
Cũng tại buổi lễ,  Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh, việc thành lập thành phố Bắc Ninh là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử, là kết quả của nỗ lực bền bỉ, kết tinh trí tuệ, tâm huyết và công sức của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân Bắc Ninh qua các thời kỳ. Khẳng định, trở thành thành phố không phải là đích đến, mà đây là điểm khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới, hướng tới xây dựng thành phố Bắc Ninh xanh, thông minh, hiện đại, văn minh và giàu đẹp; mang đậm đà bản sắc văn hóa Kinh Bắc; đóng góp tích cực vào sự phát triển của vùng và cả nước.
tong bi thu, chu tich nuoc to lam voi vi the moi, bac ninh ganh tren vai nhung trong trach lon hon hinh anh 14
Một tiết mục văn hóa tại buổi lễ
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Tiến Dũng - Văn Giang/VOV.VN
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