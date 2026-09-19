Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Với vị thế mới, Bắc Ninh gánh trên vai những trọng trách lớn hơn

VOV.VN - Phát biểu tại Lễ công bố thành lập thành phố Bắc Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong lịch sử của vùng đất Kinh Bắc giàu truyền thống. Với vị thế mới, TP Bắc Ninh gánh trên vai những trọng trách lớn hơn.