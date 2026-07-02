Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng TP.HCM thành siêu đô thị chiến lược

Sáng nay (2/7) tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang nhân dân cùng khách mời quốc tế và đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Danh hiệu cao quý đi cùng trách nhiệm lớn lao

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang khẳng định, vào thời khắc này, cách đây đúng 50 năm, sáng 2/7/1976, trong phiên khai mạc kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa VI đã quyết nghị để thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đó không chỉ là một quyết định có ý nghĩa lịch sử, mà còn là sự thể hiện tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, đồng thời gửi gắm niềm tin, kỳ vọng và trách nhiệm đối với thành phố trên hành trình phát triển cùng đất nước.

Nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ qua, ông Trần Lưu Quang cho biết, danh hiệu "thành phố Hồ Chí Minh" không chỉ là phần thưởng của quá khứ, mà còn là lời nhắc nhở đối với hiện tại và cam kết với tương lai. Thành phố không chỉ mang tên Bác, mà phải thực hiện cho được khát vọng và mong muốn của Bác; phải làm cho danh hiệu cao quý ấy ngày càng tỏa sáng bằng những thành tựu mới, những giá trị mới, những đóng góp mới cho sự phát triển.

Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang nhấn mạnh, thành phố xác định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo và nghĩa tình; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, dám hành động vì lợi ích chung; tạo môi trường thuận lợi để người dân có cuộc sống tốt hơn, doanh nghiệp có điều kiện phát triển mạnh mẽ hơn.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thân ái gửi tới Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hồ Chí Minh; các lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng, quý vị đại biểu và toàn thể đồng bào, đồng chí thành phố lời thăm hỏi ân cần, tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, nói đến thành phố Hồ Chí Minh là nói đến một vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, nghĩa tình và sáng tạo; một vùng đất luôn biết kết tinh những giá trị cao đẹp của dân tộc, đồng thời không ngừng mở đường cho những khát vọng mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, chính từ thành phố này, từ Bến Nhà Rồng, cách đây 115 năm, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước, mở đầu hành trình lịch sử tìm ra con đường giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước. Mỗi khi nhắc đến thành phố Hồ Chí Minh, đến Bến Nhà Rồng, trong tâm thức mỗi người Việt Nam lại vọng lên âm hưởng thân thuộc, ký ức thiêng liêng về "từ thành phố này Người đã ra đi", về điểm khởi đầu của một hành trình vĩ đại.

"Từ nơi Người ra đi, dân tộc ta đã tìm thấy con đường độc lập, tự do và hơn sáu thập kỷ sau, cũng chính thành phố ấy được giải phóng, thống nhất trọn vẹn trong lòng Tổ quốc, vinh dự, tự hào mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhìn lại nửa thế kỷ qua, chúng ta có quyền tự hào sâu sắc về những thành tựu to lớn, toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được, thành phố đã khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm lớn về tài chính, thương mại, dịch vụ, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Đây là nơi hội tụ dòng vốn, dòng tri thức, dòng lao động, dòng sáng tạo; là nơi hàng triệu người từ mọi miền Tổ quốc đến học tập, lao động, lập nghiệp, cống hiến. Đây chính là tiền đề để Thành phố bước tiếp mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang bắt tay các đại biểu dự Lễ kỷ niệm

Xây dựng TP HCM trở thành siêu đô thị chiến lược, đa trung tâm, đa cực, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, không gian phát triển của thành phố đã mở rộng; quy mô lớn hơn, tiềm năng lớn hơn, yêu cầu quản trị cũng cao hơn. Thành phố Hồ Chí Minh mới hội tụ những lợi thế rất quan trọng: trung tâm đô thị, tài chính, thương mại, dịch vụ; không gian công nghiệp, công nghệ, đổi mới sáng tạo; cửa ngõ cảng biển, logistics, kinh tế biển, du lịch, năng lượng; cùng nguồn nhân lực đông đảo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phải xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành một siêu đô thị chiến lược, đa trung tâm, đa cực, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế. Để hiện thực hóa khát vọng đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố tập trung thực hiện thật tốt 6 nhiệm vụ, trong đó cần tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, cán bộ thành phố phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy phát triển hiện đại, đạo đức trong sáng, năng lực thực thi cao; đề cao trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đồng thời bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Chuyển hóa thể chế và cơ chế đặc thù thành lợi thế phát triển, năng lực cạnh tranh và kết quả cụ thể, có thể đo đếm được: công trình hoàn thành, sản phẩm mới, dịch vụ công tốt hơn, việc làm nhiều hơn, môi trường đầu tư thuận lợi hơn và chất lượng sống cao hơn cho Nhân dân.

Các đại biểu tham dự.

"Thành phố cần đi đầu trong cải cách hành chính, quản trị số, dữ liệu liên thông, dịch vụ công minh bạch; chủ động đề xuất cơ chế vượt trội về đô thị đặc biệt, trung tâm tài chính quốc tế, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và thu hút nhân tài", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, thành phố quy hoạch không gian phát triển theo hướng đa trung tâm, hiện đại, xanh, thông minh, kết nối chặt chẽ với vùng Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, cả nước và quốc tế. Bên cạnh đó, hạ tầng phải đi trước một bước, nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hiệu quả đầu tư; ưu tiên giao thông công cộng, đường sắt đô thị, vành đai, cao tốc, cảng biển, logistics, hạ tầng số, năng lượng, y tế, giáo dục, văn hóa, nhà ở, chống ngập và không gian xanh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế dữ liệu làm động lực chủ yếu. Thành phố cần phát triển mạnh trung tâm tài chính quốc tế, công nghiệp công nghệ cao, logistics, kinh tế biển, du lịch, y tế, giáo dục, công nghiệp văn hóa; tạo môi trường để doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh, doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển, người trẻ được sáng tạo và cống hiến. Chăm lo tốt hơn đời sống Nhân dân, coi đây là mục tiêu cao nhất và thước đo thực chất nhất của phát triển.

"Người dân thành phố phải được thụ hưởng môi trường sống an toàn hơn, giao thông thuận tiện hơn, nhà ở phù hợp hơn, trường học tốt hơn, bệnh viện tốt hơn, không gian văn hóa nhiều hơn, không gian xanh rộng hơn. Người lao động, công nhân, người nhập cư, người nghèo đô thị, người yếu thế phải được quan tâm bằng chính sách cụ thể, thiết thực và đến đúng đối tượng", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.

Một lần nữa nhắc lại tình cảm đặc biệt sâu nặng của Bác với đồng bào miền Nam ruột thịt, Người từng nói: "Miền Nam luôn ở trong trái tim tôi". Tình cảm thiêng liêng ấy vừa là niềm vinh dự lớn lao, vừa là lời nhắc nhở sâu sắc đối với thành phố mang tên Người hôm nay, chính vì vậy Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu và mong muốn thành phố Hồ Chí Minh phải không ngừng vươn lên, phát triển mạnh mẽ hơn, nhân văn hơn, nghĩa tình hơn, để xứng đáng với niềm tin yêu, sự kỳ vọng và niềm tự hào của cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn.

Trước đó, đầu giờ sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới dâng hoa tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn.