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VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phải xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành một siêu đô thị chiến lược, đa trung tâm, đa cực, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_tong_bi_thu_chu_tich_nuoc_to_lam_xay_dung_tp.hcm_thanh_sieu_do_thi_chien_luoc.m3u8
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng TP.HCM thành siêu đô thị chiến lược
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2026-07/tiktok_tong_bi_thu_chu_tich_nuoc_to_lam_xay_dung_tp.hcm_thanh_sieu_do_thi_chien_luoc.m3u8
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