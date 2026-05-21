Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đầu tư trọng tâm cho công nghệ lượng tử

Sáng nay (21/5), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì buổi làm việc Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho, chủ trương về Đề án “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ lượng tử phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh”; cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Toàn cảnh cuộc họp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, sau một thời gian tập trung tìm hiểu nghiên cứu, chúng ta bước đầu đã hình thành được định hướng chung về vị trí, vai trò của công nghệ lượng tử là rất quan trọng và cần triển khai quyết liệt trong thời gian tới, nhấn mạnh 6 định hướng lớn cần tập trung thực hiện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ yêu cầu, cần thống nhất nhận thức trong cả hệ thống chính trị về công nghệ lượng tử là vấn đề chiến lược quốc gia, phải đặt vấn đề phát triển công nghệ lượng tử trong tổng thể triển khai thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và Chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ mới, gắn với bảo đảm an ninh quốc gia, dữ liệu quốc gia, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.

"Tinh thần chung là đi sớm về nhận thức, đi chắc về nền tảng, đi đúng vào những khâu có thể tạo ra năng lực thật, giá trị thật. Về nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng lựa chọn theo hướng ưu tiên, tôi đề nghị chúng ta phải coi trọng vấn đề nghiên cứu cơ bản đối với xây dựng năng lực công nghệ điện tử, cần lựa chọn một số hướng nghiên cứu ưu tiên phù hợp với điều kiện Việt Nam như thông tin lượng tử, cảm biến điện tử, vật liệu lượng tử, mô phỏng điện tử và đo lường chính xác", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc họp.

Nhấn mạnh, phải có tư duy đúng đi sau nhưng không đi chậm; không nóng vội nhưng cũng không được chần chừ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, tập trung rà soát toàn diện các hệ thống thông tin quan trọng của Đảng, Nhà nước, quốc phòng, an ninh, ngân hàng, năng lượng, viễn thông... để xây dựng lộ trình chuyển đổi phù hợp, bảo đảm chủ động từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ; tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm không đầu tư dàn trải, manh mún, sẽ không tạo được sức mạnh tổng hợp; tiến tới hình thành được các Trung tâm nghiên cứu mạnh, các phòng thí nghiệm trọng điểm, các nhóm nghiên cứu xuất sắc và cơ chế phối hợp hiệu quả giữa viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và các cơ quan liên quan.

"Đặc biệt coi trọng nguồn nhân lực và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Nếu không có đội ngũ chuyên gia đủ mạnh thì sẽ không thể làm chủ được công nghệ. Vì vậy, phải có chương trình quốc gia để đào tạo nguồn nhân lực công nghệ lượng tử; đồng thời cần có cơ chế đặc thù nhằm thu hút, trọng dụng nhân tài, xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh trong nước, tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài cũng như các chuyên gia quốc tế tham gia xây dựng năng lực công nghệ lượng tử cho Việt Nam. Bên cạnh việc đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản, cũng phải thúc đẩy hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo lượng tử với sự tham gia của Nhà nước, các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và các đơn vị quốc phòng - an ninh. Đồng thời, cần có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ. Không để công nghệ lượng tử chỉ nằm trong phòng thí nghiệm hay trên giấy tờ nghiên cứu mà phải tạo ra được những sản phẩm cụ thể", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại cuộc họp.

Một lần nữa nhấn mạnh, phải đổi mới mạnh mẽ cách tổ chức thực hiện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu những việc cần làm ngay đó là: "Xây dựng và ban hành Chiến lược quốc gia về công nghệ lượng tử, nhất trí là thành lập Trung tâm quốc gia về công nghệ lượng tử với một số nhóm nghiên cứu mạnh, phòng thí nghiệm trọng điểm chuẩn quốc gia, phát triển hệ sinh thái về công nghệ lượng tử, có thể lựa chọn có thể 3-5 dự án thí điểm quốc gia để tập trung nguồn lực để thực hiện. Khởi động chương trình đào tạo khoảng 1.000 nhân lực nòng cốt cho công nghệ lượng tử các mức độ khác nhau, thiết lập một mạng lưới hợp tác quốc tế có chọn lọc các đối tượng mạnh kèm theo các điều kiện chuyển giao tri thức, đào tạo nhân lực tham gia chuỗi giá trị của công nghiệp điện tử".

Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị, Đảng uỷ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếp tục nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện Đề án, bảo đảm thật sự mang tầm chiến lược, khoa học và sát với thực tiễn; trình cấp có thẩm quyền xem xét và quyết định.