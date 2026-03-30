Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương

Thứ Hai, 14:15, 30/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương Tổng cục Chính trị đã tích cực, chủ động đề xuất nội dung bổ sung, điều chỉnh Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030; Nghị quyết đại hội biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. 

Sáng 30/3, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị xem xét, thông qua nội dung bổ sung, hoàn thiện Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Cùng dự có Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Hội nghị Quân ủy Trung ương

Hội nghị đã xem xét, thông qua nội dung bổ sung, hoàn thiện Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và một số nội dung quan trọng khác.

Quân ủy Trung ương đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đề án, dự án cụ thể; trong đó xác định năm 2026 toàn quân triển khai thực hiện 82 nhiệm vụ, đề án, dự án, chương trình. Đến nay toàn quân đã triển khai 50 nhiệm vụ, đề án, dự án, chương trình, trong đó đã hoàn thành 17 nhiệm vụ, đang thực hiện 33 nhiệm vụ bảo đảm đúng tiến độ; 32 nhiệm vụ, đề án, dự án, chương trình còn lại sẽ tiếp tục triển khai trong năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương Tổng cục Chính trị đã tích cực, chủ động đề xuất nội dung bổ sung, điều chỉnh Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030; Nghị quyết đại hội biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. 

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, Tổng Bí thư thống nhất với nội dung Chương trình hành động, các chỉ tiêu; nhiệm vụ, đề án, dự án, chương trình cụ thể. Tổng Bí thư giao Thường vụ Quân ủy Trung ương chỉ đạo cơ quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu và Quân ủy Trung ương, hoàn thiện nội dung bổ sung, điều chỉnh Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương, trình Phó Bí thư Quân ủy Trung ương ký ban hành để cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. 

Tổng Bí thư yêu cầu các đảng ủy trực thuộc Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội rà soát, bổ sung, điều chỉnh Chương trình hành động của đảng ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

5 nội dung công việc Tổng Bí thư khái quát trong phiên bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 2 khoá XIV

VOV.VN - 5 nhóm vấn đề được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 2, khóa XIV không chỉ là nhiệm vụ trước mắt, mà là những trụ cột chiến lược định hình tương lai phát triển đất nước. Triển khai hiệu quả 5 trụ cột này chính là tạo nền tảng vững chắc cho đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Văn Hiếu/VOV
Tag: Tổng Bí thư Tô Lâm Hội nghị Quân ủy Trung ương Đảng bộ Quân đội Đại hội XIV
36 lãnh đạo các cơ quan Đảng Trung ương là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV
VOV.VN - Ngày 22/1/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã bầu ra 200 Ủy viên, trong đó có 36 Ủy viên chính thức BCH Trung ương Đảng khóa XIV là lãnh đạo các cơ quan Đảng Trung ương.

Đảng ủy Các cơ quan Đảng Trung ương ban hành chương trình hành động

VOV.VN - Chiều 9/2, tại Hà Nội, Đảng ủy Các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị.

26 tướng lĩnh, sĩ quan Bộ Quốc phòng là Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XIV

VOV.VN - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã công bố danh sách trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV vào tối 22/1. Trong số 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV có 25 Ủy viên chính thức và 1 Ủy viên dự khuyết thuộc Bộ Quốc phòng.

