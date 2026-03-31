Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị; cùng dự có Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Khai mạc Hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, hội nghị lần này nhằm đánh giá chất lượng, tiến độ, hiệu quả các công tác trọng tâm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Quý II và quán triệt, triển khai hiệu quả chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư về việc lực lượng Công an nhân dân gương mẫu đi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, triển khai thực chất, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, thống nhất các chủ trương, giải pháp biến nguy thành cơ, bảo vệ vững chắc an ninh, lợi ích quốc gia trong mọi tình huống.

Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo kết quả công tác trọng tâm của Đảng ủy CATW Quý I/2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; Đánh giá công tác công an Quý I và nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2026; Báo cáo các công việc Ban Thường vụ Đảng ủy CATW đã giải quyết giữa các kỳ họp.