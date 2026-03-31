中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

Thứ Ba, 09:41, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 31/3 tại Hà Nội, diễn ra hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương Quý I để cho ý kiến về các nội dung theo thẩm quyền.

Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị; cùng dự có Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Toàn cảnh cuộc họp

Khai mạc Hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, hội nghị lần này nhằm đánh giá chất lượng, tiến độ, hiệu quả các công tác trọng tâm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Quý II và quán triệt, triển khai hiệu quả chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư về việc lực lượng Công an nhân dân gương mẫu đi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, triển khai thực chất, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, thống nhất các chủ trương, giải pháp biến nguy thành cơ, bảo vệ vững chắc an ninh, lợi ích quốc gia trong mọi tình huống. 

Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo kết quả công tác trọng tâm của Đảng ủy CATW Quý I/2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; Đánh giá công tác công an Quý I và nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2026; Báo cáo các công việc Ban Thường vụ Đảng ủy CATW đã giải quyết giữa các kỳ họp.

Thư cảm ơn của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an

VOV.VN - Thời gian qua, nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các cấp đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Ngày 20/8, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an đã có Thư cảm ơn.

Văn Hiếu/VOV
Tag: Đảng ủy Công an Trung ương Hội nghị Quý I/2026 Tổng Bí thư Tô Lâm Đại tướng Lương Tam Quang Thủ tướng Phạm Minh Chính Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

8 tướng lĩnh, sỹ quan Công an nhân dân là Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XIV
8 tướng lĩnh, sỹ quan Công an nhân dân là Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XIV

VOV.VN - Ngày 22/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã chính thức công bố kết quả và thông qua danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Sau đây là danh sách Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XIV thuộc Bộ Công an.

Đảng uỷ Công an Trung ương dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đảng uỷ Công an Trung ương dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 4/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành Phiên chính thức, khai mạc tại Hà Nội. Trước khi diễn ra chương trình, Đoàn đại biểu do Đại tướng Lương Tam Quang làm Trưởng đoàn đã thành kính làm Lễ dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trụ sở Bộ Công an.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội