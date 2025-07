Tổng Bí thư Tô Lâm: Người có công với cách mạng là tài sản quý báu của dân tộc

Cùng đi với Tổng Bí thư có Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang, cùng lãnh đạo một số Bộ ban, ngành Trung ương.

Được thành lập từ năm 1965, hiện nay, Trung tâm đang nuôi dưỡng, điều trị và thực hiện chế độ chính sách đối với 84 thương binh, bệnh binh nặng hạng 1/4, của 13 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó, có 51 bác thương binh, bệnh binh bị thương trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ; 33 bác thương binh, bệnh binh bị thương trong thời kỳ bảo vệ biên giới phía Bắc, phía Tây Nam, quân tình nguyện tại nước Lào, Campuchia và trong thời kỳ xây dựng bảo vệ đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đoàn công tác Trung ương về thăm và tặng quà các thương bệnh binh, người có công gia đình chính sách tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành, Bắc Ninh.

Trong số 84 bác thương binh, bệnh binh thì có 5 thương binh là nữ; có một số thương binh là con em đồng bào dân tộc thiểu số người Tày, Nùng, Pa cô. Đặc thù thương tật của thương binh, bệnh binh đang điều trị tại trung tâm, đa số bị thương vào cột sống từ đống sốt C1 đến C7, D1 đến D12 và L1 đến L5 gây liệt nửa người, mọi sinh hoạt hằng ngày phải di chuyển bằng xe lăn, xe lắc. Số thương binh, bệnh binh còn lại có vết thương tổng hợp như cụt 2 tay, cụt 2 chân, hỏng mắt, vết thương vào đầu… Mặc dù vậy, hơn 60 năm qua, với sự tận tâm, tận tụy, trách nhiệm, coi các bác thương binh, bệnh binh như những người thân của mình, cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm không quản khó khăn ngày đêm chăm sóc, điều trị và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, giúp các bác có cuộc sống vui vẻ, lạc quan, ổn định về tư tưởng, yên tâm điều dưỡng, điều trị…

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà tri ân các bác thương bệnh binh.

Nói chuyện thân mật với các thương binh, bệnh binh những người có công vô cùng to lớn đối với Đất nước, thay mặt các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tình cảm chân thành và niềm cảm phục lớn lao tới các bác, các anh, chị - những người đã anh dũng chiến đấu, hiến dâng tuổi trẻ, thân thể mình cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Khẳng định, dù mang trên mình thương tật do chiến tranh để lại, các đồng chí vẫn luôn giữ vững phẩm chất, ý chí, niềm tin và tinh thần lạc quan, thực sự là những tấm gương sáng để các thế hệ trẻ tự hào, học tập và noi theo.

Đồng thời, biểu dương những nỗ lực, sự tận tâm, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên của Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành - những người thầm lặng nhưng đầy yêu thương, góp phần mang lại sự ấm áp, an toàn, chăm sóc tốt nhất cho các thương binh, bệnh binh.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà tri ân các bác thương bệnh binh.

Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ: “Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn nhất quán quan điểm “Người có công với cách mạng là tài sản quý báu của dân tộc”, là biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước và đạo lý Việt Nam. Công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” không chỉ là một chính sách lớn, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, trách nhiệm chính trị, đạo lý của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội”.

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với các thương bệnh binh.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quà tặng các thương bệnh binh.

Đại tướng Phan Văn Giang trao quà tặng các thương bệnh binh.

Đại tướng Lương Tam Quang trao quà tặng các thương bệnh binh.

Sau khi thông tin về nhiều chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công trong cả nước, Tổng Bí thư nêu rõ, thời gian tới để chăm lo tốt hơn đời sống người có công với cách mạng, các gia đình chính sách thương binh liệt sỹ trong cả nước. Tổng Bí thư đề nghị, Trung tâm tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để kịp thời giải quyết chế độ, chính sách đối với gia đình các đồng chí thương bệnh binh theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời triển khai đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với thân nhân liệt sĩ theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu với các thương bệnh binh.

Tổng Bí thư Tô Lâm trồng cây lưu niệm tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành, Bắc Ninh.

“Tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, đặc biệt là ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của các thương binh, bệnh binh, người có công. Không chỉ là chăm sóc mà cần tạo điều kiện để các bác, các anh chị tiếp tục được cống hiến, được lan tỏa nghị lực, giá trị sống tích cực tới cộng đồng. Với các bác, các anh chị thương binh, bệnh binh - tôi mong các bác tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, sống vui, sống khỏe, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo, tiếp tục theo sát ủng hộ công cuộc xây dựng và phát triển Đất nước. Mỗi người là một biểu tượng sinh động của ý chí, nghị lực Việt Nam - là minh chứng sống động về tinh thần yêu nước, bất khuất, kiên cường. Chúc các bác, các đồng chí luôn mạnh khỏe, an vui, tiếp tục là ngọn lửa truyền cảm hứng cách mạng cho các thế hệ mai sau. Xin trân trọng cảm ơn!”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.