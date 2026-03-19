Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng trường nội trú liên cấp có ý nghĩa nhân văn sâu sắc

Sáng nay (19/03), Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ ngành liên quan và 17 tỉnh, thành phố tổ chức Lễ khởi công, động thổ đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở tại các xã biên giới đất liền năm 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự tại điểm cầu trung tâm tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở Đồng Đăng, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn.

Lễ khởi công được tổ chức tại 17 điểm cầu chính và 104 điểm cầu trực tuyến trên cả nước. Các điểm cầu chính ở các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Tháp và An Giang.

Sự kiện là bước hiện thực hóa thông báo Kết luận số 81 ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, khi cả nước sẽ đầu tư 248 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trong mọi giai đoạn của Cách mạng, Đảng, Nhà nước luôn luôn dành sự quan tâm, đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo ở vùng biên giới. Tuy nhiên, hệ thống trường lớp, đặc biệt là các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới vẫn còn ít, điều kiện học tập của các cháu học sinh còn nhiều hạn chế, còn có khoảng cách so với các trường miền xuôi.

Chính vì vậy, Bộ Chính trị đã quyết định đầu tư xây dựng 248 trường nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền. Đây là một chủ trương đúng đắn, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, còn nhiều khó khăn.

Đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trong việc chuẩn bị dự án, hoàn thiện các thủ tục để tổ chức khởi công, động thổ xây dựng các công trình và để các công trình hoàn thành đúng kế hoạch đề ra, kịp thời phục vụ năm học mới 2027 - 2028, bảo đảm chất lượng và hiệu quả cao nhất, Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương cần quyết liệt vào cuộc, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của địa phương trong nhiệm kỳ này, thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc tiến độ thực hiện để công trình được triển khai xây dựng nhanh nhất, tốt nhất, hiệu quả nhất và tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu các đơn vị thiết kế, thi công, tư vấn, giám sát cần thực hiện công việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, coi đây không chỉ là một dự án xây dựng thông thường mà là nơi gửi gắm niềm tin, ước mơ của đồng bào biên giới; phải đảm bảo chất lượng cao nhất cho công trình, bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động, kỹ thuật, mỹ thuật, xứng đáng là ngôi trường kiểu mẫu vùng biên và xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân, của các thầy giáo, cô giáo cũng như của các cháu học sinh.

Cùng với đó, Tổng Bí thư cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể, nhân dân các xã cần tiếp tục quan tâm đến sự nghiệp phát triển giáo dục của địa phương, Ngành Giáo dục phải xây dựng trường học gắn liền với xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, toàn diện. Bên cạnh việc dạy chữ, cần đặc biệt chú trọng dạy người, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức, lòng yêu nước và ý thức kỷ luật cho học sinh.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công, động thổ các trường nội trú liên cấp biên giới

Nhắc lại lời dạy của Bác Hồ về vai trò của học tập đối với tương lai đất nước: "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em", Tổng Bí thư bày tỏ mong muốn, các cháu không chỉ học tập thật giỏi mà còn nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng vươn lên, có mục tiêu sống, lý tưởng sống, lòng yêu nước, yêu quê hương biên giới và tự hào về truyền thống của quê hương.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng quà tại buổi lễ

Trước đó, báo cáo về tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện cần thiết của các bộ, ngành, địa phương liên quan, hôm nay lễ khởi công, động thổ đồng loạt 121 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền tiếp tục được tổ chức, cùng với 108 trường đã khởi công năm 2025, nâng tổng số lên 229 trường phổ thông nội trú liên cấp, tạo điều kiện phát triển giáo dục toàn diện cho các học sinh ở 229 xã biên giới đất liền.

Nhấn mạnh, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương tiếp tục rà soát nhu cầu và điều kiện thực tiễn tại các xã biên giới để triển khai xây dựng trường theo chủ trương của Bộ Chính trị, hướng tới mở rộng đến các đặc khu (hải đảo).

Thủ tướng Phạm Minh Chính báo cáo về tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, các Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương và với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, toàn bộ các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới sẽ được hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, phát huy hiệu quả, để từng ngôi trường mới sẽ là “nơi gieo con chữ, ươm mầm tri thức, thắp sáng ước mơ, hiện thực hóa khát vọng”; là biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân với đồng bào vùng phên dậu của Tổ quốc; góp phần đưa từng cộng đồng, bản làng, địa phương vùng cao vươn lên mạnh mẽ cùng cả nước trong kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.