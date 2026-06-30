TP.HCM đề xuất giải pháp thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao thế hệ mới

Sáng 30/6, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Nghị quyết số 10-NQ/TW khẳng định, sau gần 40 năm đổi mới và mở cửa, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đã trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. Khu vực này không chỉ bổ sung nguồn lực đầu tư mà còn thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, hình thành nhiều ngành công nghiệp chủ lực, mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tiếp nhận công nghệ và phương thức quản trị hiện đại.

Tuy nhiên, Bộ Chính trị cũng chỉ rõ chất lượng, hiệu quả thu hút, quản lý và sử dụng FDI vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của đất nước cũng như yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

TP.HCM đề xuất chuyển từ thu hút dự án sang kiến tạo hệ sinh thái

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết, giai đoạn 2011-2022, thành phố đã thu hút hơn 68 tỷ USD vốn FDI, đạt khoảng 62% kế hoạch đề ra. Khu vực FDI hiện chiếm khoảng 20% tổng vốn đầu tư toàn xã hội và đóng góp hơn 50% kim ngạch xuất khẩu của thành phố.

Theo lãnh đạo TP.HCM, FDI đã góp phần quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất lao động và tăng cường hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, mô hình tăng trưởng dựa trên lao động giá rẻ, quỹ đất và ưu đãi thuế truyền thống đã dần bộc lộ giới hạn. Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng dựa vào chất lượng thể chế, môi trường đầu tư và năng lực đổi mới sáng tạo, nếu không tạo ra không gian phát triển mới, TP.HCM sẽ khó đón được làn sóng đầu tư chiến lược trong thời gian tới.

Từ thực tiễn đó, TP.HCM đề xuất ba nhóm giải pháp trọng tâm để triển khai trung tâm tài chính quốc tế, qua đó thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao thế hệ mới.

Giải pháp đầu tiên là chuyển mạnh từ tư duy thu hút dự án sang kiến tạo hệ sinh thái đầu tư. Theo đó, cạnh tranh thu hút FDI trong giai đoạn mới không còn là cạnh tranh về ưu đãi hay từng dự án riêng lẻ mà là cạnh tranh giữa các hệ sinh thái phát triển, năng lực kiến tạo thể chế và môi trường đổi mới sáng tạo.

Lãnh đạo TP.HCM cho rằng dòng vốn FDI toàn cầu đang có xu hướng giảm về quy mô nhưng gia tăng tính chọn lọc, tập trung vào các lĩnh vực như công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, tài chính xanh, năng lượng sạch và đổi mới sáng tạo. Đây cũng là tinh thần cốt lõi mà Nghị quyết số 10 đặt ra. Trung tâm tài chính quốc tế sẽ mở đường cho dòng vốn chất lượng cao

Theo ông Nguyễn Văn Được, trong giai đoạn 2026-2035, Việt Nam cần khoảng 1.500-1.600 tỷ USD vốn đầu tư toàn xã hội để thực hiện các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, trong khi ngân sách Nhà nước chỉ có thể đáp ứng khoảng 20% nhu cầu.

Riêng TP.HCM trong giai đoạn 2026-2030 cần nguồn vốn đầu tư khoảng 3,2 triệu tỷ đồng nhưng khả năng cân đối ngân sách chỉ đạt khoảng 1,2 triệu tỷ đồng. Thành phố cần huy động thêm khoảng 2 triệu tỷ đồng để triển khai các dự án phát triển.

Theo lãnh đạo TP.HCM, việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế sẽ tạo ra ba giá trị lớn. Thứ nhất, đây sẽ là nơi tập trung các quỹ đầu tư toàn cầu, ngân hàng đầu tư, công ty quản lý tài sản và các tổ chức tài chính công nghệ, góp phần dẫn dắt dòng vốn dài hạn vào các dự án hạ tầng chiến lược.

Thứ hai, trung tâm tài chính quốc tế giúp Việt Nam tiếp nhận những giá trị vô hình của FDI như công nghệ tài chính, năng lực quản trị hiện đại, tiêu chuẩn minh bạch quốc tế, hệ thống dữ liệu, mạng lưới chuyên gia và khả năng kết nối chuỗi giá trị toàn cầu. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong dài hạn.

Thứ ba, trung tâm tài chính quốc tế sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các nguồn vốn toàn cầu với chi phí hợp lý, đồng thời tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh báo cáo trực tuyến từ TP.HCM tới điểm cầu hội trường Ba Đình. (Ảnh chụp màn hình)

Cam kết xây dựng thiết chế tài chính quốc gia

TP.HCM khẳng định sẽ tiên phong triển khai trung tâm tài chính quốc tế với tinh thần phụng sự lợi ích quốc gia và phát triển vì cả nước. Đây không phải là dự án riêng của TP.HCM mà là một thiết chế tài chính quốc gia, phục vụ cho sự phát triển của nền kinh tế, đồng thời là cầu nối để các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận hiệu quả hơn với dòng vốn quốc tế.

TP.HCM cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ cùng sự phối hợp của các bộ, ngành để sớm hoàn thiện các cơ chế vượt trội, đủ mạnh và đủ sức cạnh tranh với các trung tâm tài chính quốc tế trong khu vực.

Nhấn mạnh tinh thần đổi mới của Nghị quyết số 10-NQ/TW, Chủ tịch TP.HCM bày tỏ tin tưởng việc xây dựng thành công trung tâm tài chính quốc tế sẽ tạo thêm cực tăng trưởng mới cho thành phố, mở rộng không gian phát triển của nền kinh tế, nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính và đầu tư quốc tế, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển đất nước nhanh, bền vững và thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.