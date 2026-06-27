TP.HCM kết nối mạng lưới các nhà tiên phong toàn cầu tại WEF

Từ 22-26/6, Đoàn công tác do ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM làm Trưởng đoàn, đã tham dự Hội nghị Thường niên các Nhà Tiên phong lần thứ 17 (AMNC 2026) của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Đại Liên, Trung Quốc, đồng thời tổ chức chuỗi hoạt động bên lề, bao gồm các chương trình xúc tiến đầu tư, tọa đàm và kết nối hợp tác quốc tế.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại chương trình làm việc chung giữa lãnh đạo APEC và ASEAN

Trong khuôn khổ AMNC 2026, lãnh đạo thành phố đã tham dự 7 phiên và hoạt động chính thức của hội nghị, tập trung vào các chủ đề có tính chiến lược và tác động sâu rộng đến tăng trưởng toàn cầu như sản xuất xanh và công nghệ mới nổi; chuyển dịch năng lượng; duy trì ổn định kinh tế trong bối cảnh biến động; tăng cường liên kết giữa Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN); chiến lược công nghiệp hóa trong giai đoạn mới; và xu hướng dịch chuyển của các dòng vốn đầu tư quốc tế.

Phát biểu tại Phiên họp chung giữa đại diện APEC và ASEAN, ông Nguyễn Lộc Hà đề nghị đồng bộ hóa sâu rộng giữa vai trò ươm tạo chính sách cấp cao của APEC và các khuôn khổ triển khai thực chất của ASEAN, như Hiệp định khung về Kinh tế số ASEAN (DEFA) hay Lưới điện ASEAN (ASEAN Power Grid), trong bối cảnh tiến trình hội nhập khu vực đối mặt với áp lực bảo hộ phân mảnh.

Ông Nguyễn Lộc Hà phát biểu khai mạc Diễn đàn Hợp tác Đầu tư TP.HCM

Ông cũng chia sẻ 3 định hướng hợp tác trọng tâm nhằm duy trì khả năng chống chịu cho sản xuất và chuỗi cung ứng, bao gồm phát triển hạ tầng thông minh dựa trên khả năng tương tác và trao đổi dữ liệu tin cậy; thúc đẩy chuyên môn hóa phát huy lợi thế bổ trợ thay vì cách tiếp cận quốc gia riêng lẻ; và thúc đẩy triển khai thực chất thỏa thuận DEFA với sự tham gia chủ thể của cộng đồng doanh nghiệp.

Bên cạnh các hoạt động chung, TP.HCM đã tổ chức 5 phiên tọa đàm và diễn đàn xúc tiến đầu tư, trao đổi về thúc đẩy hoạt động R&D và thương mại hóa kết quả nghiên cứu trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, kết nối dòng chảy tài chính quốc tế, thúc đẩy hợp tác quốc tế về chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hợp tác trong thúc đẩy sản xuất thông minh trong công nghiệp gắn với chuỗi giá trị toàn cầu.

Các hoạt động này đã thu hút gần 1.000 lượt đại biểu tham dự, đồng thời công bố 9 nội dung dự án hợp tác giữa đơn vị, doanh nghiệp thành phố và doanh nghiệp Trung Quốc trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), xe tự hành và giao thông thông minh, y tế công nghệ cao, nông nghiệp và thủy sản thông minh, đô thị thông minh, vật liệu xanh, robot và tự động hóa, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tài chính phục vụ đổi mới sáng tạo.

Đại sứ Phạm Thanh Bình phát biểu tại Diễn đàn

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Diễn đàn Hợp tác Đầu tư TP.HCM với chủ đề “Đổi mới sáng tạo: Cùng phát triển - Cùng thịnh vượng”. Phát biểu định hướng tại Diễn đàn, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Lộc Hà khẳng định tầm nhìn mới của thành phố trong bối cảnh hợp tác vì phát triển bền vững đang mở rộng mạnh mẽ giữa các đô thị và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; nhấn mạnh, những đô thị thành công trong tương lai phải là nơi kết nối hiệu quả các dòng chảy toàn cầu về tri thức, công nghệ, vốn đầu tư và nhân tài.

Ông cho biết, trên tinh thần đó, TP.HCM không chỉ hướng đến thu hút các dự án đầu tư mới, mà quan trọng hơn là sẵn sàng cùng các đối tác quốc tế đồng kiến tạo những động lực tăng trưởng và không gian hợp tác mới, từng bước hình thành một trục đối thoại và liên kết chiến lược giữa Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ), Hội nghị Thường niên các Nhà Tiên phong (AMNC) tại Trung Quốc và Diễn đàn Kinh tế Mùa thu được tổ chức hằng năm tại TP.HCM.

Phát biểu tại Diễn đàn, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình khẳng định, đây là hoạt động thiết thực, minh chứng cho tinh thần chủ động hội nhập của TP.HCM trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng cốt lõi toàn cầu, Việt Nam đang tập trung phát triển các ngành công nghệ chiến lược như AI, bán dẫn và chuyển đổi xanh nhằm hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045, Đại sứ tin tưởng rằng, Diễn đàn sẽ mở ra những kết nối chiến lược, các dự án cụ thể về công nghệ và nguồn nhân lực.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Hàng loạt thỏa thuận hợp tác, biên bản ghi nhớ (MOU), cùng thư đề nghị hợp tác mang tính đột phá đã được công bố và ký kết tại diễn đàn, xoay quanh việc ứng dụng công nghệ tiên phong và xây dựng hạ tầng thông minh.

Cũng trong khuôn khổ hoạt động, lãnh đạo TP.HCM đã tiến hành 12 cuộc tiếp xúc bên lề và gặp song phương với hàng loạt đối tác chiến lược hàng đầu thế giới. Các tổ chức, định chế và tập đoàn công nghệ hàng đầu đã bày tỏ sự quan tâm, đánh giá cao đối với thị trường TP.HCM, cũng như mô hình chuyển đổi tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, dữ liệu và hội nhập chuỗi giá trị toàn cầu mà thành phố đang quyết liệt thực hiện.

Tham dự AMNC 2026 trong bối cảnh thành phố tiếp tục đẩy mạnh triển khai các định hướng chiến lược về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đồng thời hợp tác sâu rộng, thực chất với Diễn đàn Kinh tế Thế giới; thúc đẩy chuyển đổi xanh, kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế, TP.HCM mong muốn tăng cường kết nối với mạng lưới các nhà tiên phong toàn cầu, mở rộng hợp tác với các đối tác chiến lược phục vụ mục tiêu lớn của thành phố trong đó có tăng trưởng 2 con số, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế và tầm ảnh hưởng ngày càng gia tăng của thành phố trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo khu vực và thế giới.