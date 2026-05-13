Tri ân các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng

Thứ Tư, 16:22, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng nay (13/5), tại phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dẫn đầu đoàn đại biểu nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ và Tượng đài Mẹ việt Nam anh hùng.

Trước Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, đoàn đại biểu nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất non sông.

tri an cac anh hung liet si, me viet nam anh hung hinh anh 1
Đoàn dâng hương, dâng hoa tượng đài Mẹ VANH
tri an cac anh hung liet si, me viet nam anh hung hinh anh 2
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dâng hương

Ông Nguyễn Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thay mặt Đoàn bày tỏ xúc động khi được đến thăm, dâng hoa, viếng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ ở phía Nam thành phố Đà Nẵng và Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chia sẻ, trong công cuộc kháng chiến cứu nước, Đà Nẵng là một trong những nơi chịu nhiều đau thương, mất mát. Đây là nơi ghi dấu nhiều chiến công oanh liệt nhưng cũng chịu nhiều mất mát, hy sinh.

Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn chăm lo tốt cho thân nhân, gia đình các Anh hùng Liệt sĩ, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, thực hiện tốt các chính sách gia đình người có công, thương binh, bệnh binh…

tri an cac anh hung liet si, me viet nam anh hung hinh anh 3
Tặng quà thân nhân gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng

Dịp này, Đoàn đã trao tiền hỗ trợ xây nhà ở giúp 5 người thân trong các gia đình người có công với cách mạng, mỗi căn nhà được hỗ trợ 60 triệu đồng; đồng thời trao 15 phần quà tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng và thân nhân gia đình liệt sĩ.

Trước đó, Đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Di tích chiến thắng Đồn Lệ Sơn, xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng. Đây từng là một cứ điểm quân sự kiên cố của thực dân Pháp, quân địch thường xuyên bố trí một đại đội chốt giữ, đồng thời được yểm trợ hỏa lực từ các trận địa pháo xung quanh. Đêm 18/9/1952, dưới sự chỉ huy của Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Lựu và Chính trị viên Phạm Đạo, Tiểu đoàn 59 cùng các đơn vị tăng cường đã tổ chức tiến công đồn Lệ Sơn. Nhân dân địa phương đã dùng hàng trăm chiếc thuyền câu đưa bộ đội vượt sông Yên, dẫn đường để lực lượng ta bí mật bao vây, bất ngờ tập kích đồn địch.

Sau hơn một giờ chiến đấu quyết liệt, quân và dân ta đã tiêu diệt, bắt sống nhiều tù binh, thu toàn bộ vũ khí, quân trang, quân dụng, đập tan hoàn toàn cứ điểm này... Chiến thắng Lệ Sơn là biểu tượng sáng ngời của tình quân - dân đoàn kết, tinh thần chiến đấu quả cảm, sự hy sinh anh dũng của các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thành Long/VOV-Miền Trung
Tag: Đà Nẵng gia đình chính sách liệt sĩ
Đà Nẵng: 120 tỷ đồng thăm hỏi, tặng quà cho người có công dịp 27/7
VOV.VN - Dịp kỷ niệm 78 năm ngày thương binh liệt sĩ, thành phố Đà Nẵng tổ chức nhiều đoàn đến thăm hỏi và trao quà tặng các đối tượng người có công với cách mạng.

Đà Nẵng gặp mặt Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công, gia đình chính sách
VOV.VN - Hôm nay (25/3), UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức gặp mặt các mặt các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công và gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đây là hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (28/3/1930-28/3/2025) và 50 năm Ngày Giải phóng thành phố.

Đà Nẵng truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng
VOV.VN -Sáng nay (16/7), lãnh đạo TP Đà Nẵng đã trao Bằng Chứng nhận cho thân nhân của 26 mẹ được truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng".

