Trưởng Ban Kinh tế TƯ Nguyễn Văn Bình làm việc với A05, Bộ Công an

Chiều 16/1, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã có buổi làm việc với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05).

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Bình đánh giá cao những thành tích đã đạt được của tập thể cán bộ, chiến sỹ Cục A05 trong thời gian qua sau hơn 01 năm hợp nhất đã nhanh chóng ổn định tổ chức, làm tốt công tác chính trị tư tưởng; phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, phòng chống tội phạm trên không gian mạng, xử lý nhiều đối tượng chống đối, có hoạt động tuyên truyền, chống Đảng và Nhà nước; nghiên cứu, tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật...

Ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Cục A05, ông Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đặt ra cả cơ hội và thách thức.