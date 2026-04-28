Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tri ân các gia đình chính sách tại Tuyên Quang

Thứ Ba, 21:09, 28/04/2026
Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), chiều 28/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đã đến thăm, tặng quà các hộ gia đình chính sách tại Tuyên Quang.

Cùng đi có các Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang.

Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thăm, tặng quà cho gia đình bà Nguyễn Thị Lành, vợ liệt sĩ Nguyễn Tiến Ngận (tổ 34, thôn Chang, phường Hà Giang 1).

Tại phường Hà Giang 1, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, gồm: gia đình ông Nguyễn Xuân Chè, bệnh binh (tổ 32, thôn Tha) và gia đình bà Nguyễn Thị Lành, vợ liệt sĩ Nguyễn Tiến Ngận (tổ 34, thôn Chang).

Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thăm, tặng quà cho gia đình ông Nguyễn Xuân Chè, bệnh binh (tổ 32, thôn Tha, phường Hà Giang 1). 

Đồng chí , Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thăm, tặng quà cho gia đình ông Nguyễn Xuân Chè, bệnh binh (tổ 32, thôn Tha, phường Hà Giang 1).

Tại các gia đình, ông Trịnh Văn Quyết ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh của các thương binh, liệt sĩ và thân nhân; mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua, là tấm gương sáng để con cháu noi theo.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt công tác "Đền ơn đáp nghĩa", chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dâng hương, viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên. 

Trước đó, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên và Đền thờ các Anh hùng Liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên tại điểm cao 468, xã Thanh Thủy. Đoàn công tác kính cẩn dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc, tại mặt trận Vị Xuyên đã diễn ra nhiều trận đánh ác liệt. Với ý chí, quyết tâm “Một tấc không đi, một ly không dời”, “Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử”, quân, dân ta đã anh dũng, kiên cường chiến đấu bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống nơi biên cương Tổ quốc. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên có 1.969 phần mộ liệt sĩ và 2 mộ liệt sĩ tập thể…

Theo Đức Thọ/TTXVN
Tag: Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương gia đình chính sách Tuyên Quang
