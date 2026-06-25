Tóm tắt

VOV.VN - Ngày 24/6, Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 4 - TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bà Mai Thị Bích V. (SN 1961, trú Đại Mỗ, Hà Nội) về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản, liên quan vụ chiếc Mercedes GLC 200 bị phá hoại tại phường Đại Mỗ.