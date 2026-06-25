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Tóm tắt
VOV.VN - Ngày 24/6, Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 4 - TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bà Mai Thị Bích V. (SN 1961, trú Đại Mỗ, Hà Nội) về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản, liên quan vụ chiếc Mercedes GLC 200 bị phá hoại tại phường Đại Mỗ.
Tags hiển thị
khởi tố, phá hoại tài sản, cào xước xe mercedes
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https://vid.vov.vn/2026-06/cao_xe_o_tomp4.m3u8
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2026-06/cao_xe_o_tomp4.m3u8
Tác giả
PV/VOV.VN
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