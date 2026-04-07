Truyền thông Đông Nam Á đánh giá cao việc Việt Nam kiện toàn lãnh đạo cấp cao

Truyền thông Thái Lan và Singapore ngày 7/4 đồng loạt đưa tin Quốc hội Việt Nam đã nhất trí bầu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 5 năm. Việc một nhà lãnh đạo đảm nhiệm đồng thời hai vị trí cao nhất được xem là bước đi quan trọng, giúp tăng cường sự thống nhất và hiệu quả trong điều hành đất nước.

Bài viết trên trang báo The Business Times (Singapore) hôm 7/4/2026. Ảnh: screenshot

Theo trang tin The Nation (Thái Lan), trong lễ tuyên thệ, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định định hướng phát triển mới của Việt Nam dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời nhấn mạnh ưu tiên tự cường quốc phòng.

Đây là tín hiệu cho thấy Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng hiện đại, giảm phụ thuộc vào sản xuất chi phí thấp và thu hút đầu tư từ các tập đoàn đa quốc gia.

Bài viết trên trang báo The Nation của Thái Lan hôm 7/4/2026. Ảnh: screenshot

Thời báo The Business Times (Singapore) cũng có bài viết nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam đã chính thức phê chuẩn danh sách lãnh đạo cấp cao mới, với tâm điểm là việc ông Tô Lâm giữ đồng thời hai vị trí, cùng với việc ông Lê Minh Hưng – nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước – được bổ nhiệm làm Thủ tướng, mang lại cách tiếp cận kỹ trị, am hiểu thị trường để điều hành kinh tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tái đắc cử, cùng ông Trần Cẩm Tú – Thường trực Ban Bí thư – tạo nên bộ khung lãnh đạo mới.

Bài viết trên trang báo The Nation của Thái Lan hôm 7/4/2026. Ảnh: screenshot

Giới phân tích nhận định, việc hoàn thiện bộ máy lãnh đạo sẽ giúp tăng tốc triển khai chính sách, củng cố niềm tin thị trường và tạo môi trường kinh doanh ổn định. Đây là nền tảng quan trọng để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng cao, nâng cấp hạ tầng và phát triển khu vực tư nhân.

Về đối ngoại, Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục duy trì “ngoại giao cây tre” – linh hoạt, cân bằng quan hệ với các cường quốc, đồng thời mở rộng hợp tác kinh tế và an ninh trong ASEAN.

Đối với khu vực, đặc biệt là Thái Lan, sự ổn định chính trị tại Việt Nam được coi là yếu tố tích cực, mở ra cơ hội tăng cường hợp tác kinh tế và an ninh trong bối cảnh ASEAN đang tìm kiếm động lực tăng trưởng mới.