Tuổi trẻ Thủ đô dự Lễ Thượng cờ, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu do đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Bí thư Thành đoàn Hà Nội làm trưởng đoàn.

Lễ Thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh Trọng Phú

Từ sáng sớm, các đoàn viên có mặt tại Quảng trường Ba Đình, cùng nhân dân cả nước trang nghiêm dự Lễ Thượng cờ lúc 6h00. Sau nghi lễ, đoàn dâng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm Người tại Nhà H67.

Tại Quảng trường Ba Đình, 200 đoàn viên thanh niên tiêu biểu Thủ đô dự Lễ Thượng cờ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, tuổi trẻ Thủ đô bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ảnh Trọng Phú

Tuổi trẻ Thủ đô bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh , các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Cũng trong sáng 2/9, đúng 7h, các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành đoàn Hà Nội đồng loạt tổ chức Lễ chào cờ, kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là những hoạt động trong chuỗi chương trình của tuổi trẻ Thủ đô chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thuộc chiến dịch “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Trung ương Đoàn phát động.