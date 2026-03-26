Tuổi trẻ xung kích đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống

Thứ Năm, 05:00, 26/03/2026
VOV.VN - Đoàn thanh niên phát huy vai trò xung kích, triển khai nhiều hoạt động thiết thực góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã đặt ra những mục tiêu phát triển cho giai đoạn 2026 – 2030, với tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP bình quân từ 10%/năm trở lên, nâng cao thu nhập bình quân đầu người lên 8.500 USD, cải thiện năng suất lao động và giảm nghèo bền vững.

Trong hành trình hiện thực hóa những mục tiêu đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên cả nước đang phát huy vai trò xung kích, sáng tạo thông qua nhiều công trình, phần việc thiết thực, gắn với nhu cầu của từng địa phương.

Khánh thành công trình “Đèn năng lượng mặt trời” tại khu Di tích lịch sử cấp Quốc gia Bến Chương Dương.

Trong tháng 3 này, tại khu Di tích lịch sử cấp Quốc gia Bến Chương Dương, Hà Nội, những chiếc đèn năng lượng mặt trời do Đoàn Thanh niên phường Đống Đa phối hợp cùng các đơn vị lắp đặt bắt đầu bừng sáng, góp phần soi đường, giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn hơn khi về đêm và làm đẹp thêm không gian di tích.

Công trình “Đèn năng lượng mặt trời” là mô hình tiêu biểu cho tinh thần của thanh niên Đống Đa góp phần thực hiện thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, tiết kiệm và thân thiện với môi trường.

Chị Nguyễn Mai Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Phường, Bí thư Đoàn phường Đống Đa cho biết, tuổi trẻ phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của mình trong việc huy động nguồn lực xã hội hóa trong thực hiện công trình phần việc thanh niên, tiêu biểu là Công trình đèn năng lượng mặt trời.

“Với những đèn năng lượng mặt trời, thanh niên tham gia lắp đặt công trình mang ánh sáng cho địa điểm di tích lịch sử mà chúng tôi dành nhiều tình cảm, đó là bến Chương Dương. Đây là một trong những công trình thể hiện vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng quê hương đất nước”, chị Nguyễn Mai Anh thông tin.

Theo Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng, Đại hội XIV của Đảng đã đưa ra mô hình phát triển mới của đất nước trong thập kỷ tới. Đó là mô hình lấy khoa học công nghệ làm động lực, làm trung tâm. Vì vậy, Thành đoàn Hà Nội đã xây dựng chương trình hành động thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo nhằm phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ Thủ đô.

“Ngay sau Đại hội, Thành đoàn đã triển khai rất nhiều đội hình thanh niên tình nguyện tham gia vào công tác chuyển đổi số của cộng đồng với những tổ chuyển đổi số, tổ bình dân học vụ số và nhiều đội hình khác để hỗ trợ nhân dân thực hiện các dịch vụ số. Và đặc biệt là hỗ trợ chính quyền địa phương hai cấp thực hiện dịch vụ hành chính công. Ngoài ra, Thành đoàn cũng có xây dựng chương trình để phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Trong đó khuyến khích các đoàn viên, thanh niên hiện thực hoá những ý tưởng đổi mới sáng tạo của mình, đặc biệt trong lĩnh vực khởi nghiệp. Từ đó đưa những ý tưởng của các bạn thực hiện trong cuộc sống”, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng chia sẻ.

Tại tỉnh Tuyên Quang, các công trình thanh niên đang được triển khai đồng bộ, gắn với những mục tiêu cụ thể như phát triển kinh tế, nâng cao năng suất lao động và giảm nghèo bền vững.

Không chỉ riêng Hà Nội, tại nhiều địa phương trên cả nước, các công trình thanh niên đang được triển khai đồng bộ, gắn với những mục tiêu cụ thể như phát triển kinh tế, nâng cao năng suất lao động và giảm nghèo bền vững. Tại các phường, xã của tỉnh Tuyên Quang, những tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp mang dấu ấn thanh niên đang ngày càng hiện hữu, góp phần thay đổi diện mạo đô thị, nông thôn.

Chị Hoàng Tường Vi, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang cho biết: chỉ riêng trong Tháng Thanh niên năm 2026, các cấp bộ Đoàn hỗ trợ tu sửa, phát quang hơn 75 km đường làng, ngõ xóm. Những con đường bê tông do bàn tay, sức trẻ của đoàn viên thanh niên chung sức tu sửa, xây dựng đã và đang mở ra những nhịp cầu giao thương, giúp người dân đi lại thuận tiện hơn, cải thiện cảnh quan môi trường; trồng 10.000 cây xanh nhằm tạo sinh kế, phát triển du lịch du lịch, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân.

“Với công trình phủ xanh cây vùng biên, công trình được triển khai tại 17 xã biên giới, hỗ trợ vật tư nông nghiệp, và các giống cây phù hợp với điều kiện khí hậu để trồng phủ xanh đất trống đồi núi trọc, góp phần tạo cảnh quan thiên nhiên, hỗ trợ cho người dân phát triển du lịch. tăng thêm nguồn thu nhập và cải thiện đời sống cho bà con”, Chị Hoàng Tường Vi cho biết.

Ngoài ra, các chương trình của Đoàn hướng tới hỗ trợ khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên; các hoạt động đào tạo kỹ năng, nâng cao trình độ chuyên môn; hay những mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ… đang góp phần tạo ra một thế hệ lao động năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Tại Diễn đàn "Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn" năm 2026 diễn ra mới đây, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Tường Lâm cho biết: Tổ chức Đoàn sẽ chuyển mạnh sang hỗ trợ khởi nghiệp theo chiều sâu, nâng cấp hệ sinh thái hỗ trợ từ kết nối, đầu tư, ươm tạo đến xây dựng mạng lưới cố vấn. Trong đó, định hướng là “mỗi doanh nhân trẻ là một mentor dìu dắt ít nhất 2 doanh nhân mới”.

“Chúng ta sẽ tập trung nâng cao chất lượng cho doanh nhân trẻ trong bối cảnh mới, đào tạo tập huấn 100.000 thanh niên khởi nghiệp. Hội doanh nhân trẻ Việt Nam cũng đã có kế hoạch đào tạo bài bản chất lượng 10.000 CEO. Thứ 2 là tiếp tục các hoạt động tôn vinh, tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp, làm sao phát triển mạnh mẽ hơn tổ chức Hội Doanh nhân trẻ, nhiều hoạt động bài bản, quy củ hơn, qua đó kết nối, tạo sức mạnh tổng thể làm sao các bạn dìu dắt nhau”, Bí thư Đoàn Nguyễn Tường Lâm thông tin.

Đoàn Thanh niên hoàn thành đường bê tông cho nhân dân vùng cao

Không chỉ đóng góp vào tăng trưởng, các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội của Đoàn Thanh niên cũng đang góp phần quan trọng trong công cuộc giảm nghèo bền vững. Từ những căn nhà nhân ái, công trình nước sạch, đến các lớp học miễn phí cho trẻ em vùng khó khăn… Những việc làm ấy của đoàn viên thanh niên, dù nhỏ  nhưng đang góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền.

Từ những công trình nhỏ bé nhưng thiết thực nơi cơ sở, đến những chương trình lớn mang tầm chiến lược, tuổi trẻ Việt Nam đang từng ngày khẳng định vai trò là lực lượng xung kích, sáng tạo, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước.

Với nhiệt huyết, trí tuệ và khát vọng vươn lên, đoàn viên, thanh niên cả nước sẽ tiếp tục là những “ngọn lửa” tiên phong, chung tay cùng toàn xã hội đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đi vào cuộc sống, xây dựng một Việt Nam phát triển nhanh, bền vững và thịnh vượng trong những năm tới.

Phương Thoa/VOV1
Tag: Đoàn thanh niên Nghị quyết Đại hội XIV Thanh niên Việt Nam
Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy hợp tác đi vào chiều sâu
Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy hợp tác đi vào chiều sâu

VOV.VN - Trong tiến trình lãnh đạo cách mạng, xây dựng và phát triển đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn coi trọng vai trò của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, là đội ngũ kế tục trung thành, tin cậy của Đảng và dân tộc.

Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy hợp tác đi vào chiều sâu

Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy hợp tác đi vào chiều sâu

VOV.VN - Trong tiến trình lãnh đạo cách mạng, xây dựng và phát triển đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn coi trọng vai trò của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, là đội ngũ kế tục trung thành, tin cậy của Đảng và dân tộc.

Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) bước vào nhiệm kỳ mới
Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) bước vào nhiệm kỳ mới

VOV.VN - Tối 22/11 (giờ địa phương), Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2027. Đại hội bầu ra ban chấp hành mới, đề ra phương hướng hoạt động mang tính đột phá, tập trung vào khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) bước vào nhiệm kỳ mới

Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) bước vào nhiệm kỳ mới

VOV.VN - Tối 22/11 (giờ địa phương), Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2027. Đại hội bầu ra ban chấp hành mới, đề ra phương hướng hoạt động mang tính đột phá, tập trung vào khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao. 

