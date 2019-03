Tuyên bố chung thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Brunei

VOV giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện giữa nước CHXHCN Việt Nam và Brunei Darussalam nhân dịp chuyến thăm cấp Nhà nước CHXHCN Việt Nam của Quốc Vương Haji Hassanal Bolkiah:

"Nhận lời mời của Ngài Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ngài Haji Hassanal Bolkiah, Quốc vương Brunei Darussalam đã thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 26 đến 28 tháng 3 năm 2019.

Chuyến thăm là dấu mốc quan trọng mới trong quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác gắn bó giữa hai nước. Hai bên cùng mong muốn tăng cường hơn nữa tình hữu nghị giữa hai nước với kỳ vọng đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Quốc vương Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah

1. Trong chuyến thăm, Quốc vương đã dự lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch, hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì Quốc yến chào mừng Quốc vương. Nhân dịp này, Quốc vương cũng đã hội kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.



2. Lãnh đạo hai nước bày tỏ vui mừng về việc quan hệ hữu nghị nồng ấm giữa hai nước đã được nâng cấp lên Đối tác Toàn diện, thể hiện cam kết của hai bên trong việc tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác quý báu, vì lợi ích của nhân dân hai nước. Lãnh đạo hai nước nhấn mạnh quan hệ Đối tác Toàn diện mới được thiết lập sẽ tạo thêm động lực thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, trong đó tập trung vào các lĩnh vực chính gồm chính trị, quốc phòng – an ninh, thương mại – đầu tư, năng lượng, giáo dục – xã hội, giao lưu nhân dân, và các lĩnh vực khác cùng quan tâm, cũng như hợp tác trong các khuôn khổ đa phương.

3. Lãnh đạo hai nước đã chứng kiến Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Du lịch Brunei Darussalam ký kết Bản Ghi nhớ về sử dụng đường dây nóng trao đổi thông tin để giải quyết hoạt động khai thác thủy sản trái phép, không khai báo và không theo quy định (IUU).

4. Lãnh đạo hai nước đã trao đổi về các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Brunei Darussalam; bày tỏ hài lòng với việc hai nước đang bước vào giai đoạn hợp tác mới trong bối cảnh có thêm nhiều cơ hội mới xuất phát từ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của khu vực, đặc biệt là sự phát triển của Cộng đồng ASEAN.

5. Hai bên ghi nhận tầm quan trọng của việc duy trì trao đổi đoàn các cấp, bao gồm cơ chế Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác song phương (JCBC), nhằm tìm kiếm các cơ hội hợp tác vì lợi ích chung, đồng thời tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác và lòng tin giữa hai nước. Lãnh đạo hai nước khuyến khích cơ quan lập pháp của hai bên tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn, và đề nghị xem xét thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Brunei Darussalam và Hội Hữu nghị Brunei Darussalam - Việt Nam nhằm tiếp tục tăng cường giao lưu nhân dân.

6. Lãnh đạo hai nước ghi nhận những tiến triển quan trọng trong hợp tác quốc phòng, đặc biệt thông qua việc triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ về Hợp tác Quốc phòng năm 2005 và Bản ghi nhớ về Hợp tác Hải quân năm 2013. Hai bên nhất trí tìm kiếm thêm các cơ hội thúc đẩy hợp tác cụ thể giữa lực lượng quốc phòng của hai nước, bao gồm chia sẻ thông tin, trao đổi các chuyến thăm chính thức cao cấp, thiết lập các cơ chế tham vấn. Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc phòng đa phương, nhất là trong khuôn khổ ASEAN như Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) và ASEAN mở rộng (ADMM+), Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng ASEAN (ACDFM) và Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF).

7. Lãnh đạo hai nước tái khẳng định tầm quan trọng của hợp tác trong lĩnh vực an ninh thông qua chia sẻ kinh nghiệm phòng chống tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức như buôn lậu ma túy, buôn bán người, khủng bố, tội phạm mạng và rửa tiền. Lãnh đạo hai nước thể hiện quyết tâm khởi động trao đổi về việc ký kết các thỏa thuận dẫn độ, tương trợ tư pháp và chuyển giao người bị kết án.

8. Lãnh đạo hai nước nhất trí tăng cường hợp tác nhằm tạo điều kiện và thúc đẩy kim ngạch thương mại hai chiều cân bằng và bền vững, hướng tới mục tiêu 500 triệu USD vào năm 2025; phát huy tối đa các ưu đãi tiếp cận thị trường dành cho hàng hóa và dịch vụ của hai nước trên cơ sở các thỏa thuận thương mại tự do, gồm cả các thị trường tiềm năng trong Khu vực tăng trưởng Đông ASEAN (BIMP-EAGA) và tiểu vùng Mê Kông, cũng như tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp hai nước, tham gia các hội chợ thương mại và giải quyết nhanh chóng các vướng mắc cho doanh nghiệp, vì lợi ích của cả hai bên. Hai bên cam kết hợp tác chặt chẽ đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là vật nuôi và nông sản, bao gồm thịt gia cầm, gạo, rau quả tươi, ngư nghiệp, nâng cao năng lực kỹ thuật, hợp tác sản xuất và chứng nhận thực phẩm ha-la (Halal) cho các doanh nghiệp đáp ứng được tiêu chuẩn quốc tế về sản xuất thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm có thể xuất khẩu sang các thị trường Hồi giáo trên toàn cầu.

9. Lãnh đạo hai nước hài lòng về quan hệ đầu tư hai chiều và tái khẳng định ủng hộ mạnh mẽ việc tăng cường đầu tư song phương, đặc biệt trong các lĩnh vực mua sắm chính phủ, dịch vụ công, phát triển cơ sở hạ tầng, thủy sản, chế biến thực phẩm, chế tạo và năng lượng.

10. Lãnh đạo hai nước bày tỏ mong muốn đẩy nhanh đàm phán ký kết Nghị định thư bổ sung Hiệp định chống đánh thuế hai lần năm 2007.

11. Nhận thức tầm quan trọng của việc trao đổi thông tin về các hoạt động khai thác thủy sản trái phép, không khai báo và không theo quy định (IUU), Lãnh đạo hai nước chỉ đạo triển khai đường dây nóng theo Bản ghi nhớ vừa được ký kết giữa Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Du lịch Brunei. Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác biển, bao gồm nuôi trồng và chế biến thủy – hải sản, chia sẻ kinh nghiệm và thông tin về thực thi pháp luật trên biển, hợp tác đối phó với các thách thức an ninh trên biển nhằm bảo đảm an toàn và tự do hàng hải.

12. Lãnh đạo hai nước nhất trí tăng cường hợp tác giữa các cơ sở giáo dục thông qua trao đổi sinh viên và giáo viên, các chương trình nghiên cứu và đào tạo chung. Lãnh đạo hai nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện hiệu quả Bản ghi nhớ về Hợp tác giáo dục năm 2014 và nhất trí sớm tổ chức cuộc họp Nhóm Công tác về Giáo dục lần thứ 2.

13. Lãnh đạo hai nước hoan nghênh hợp tác giữa Công ty Cơ khí và Xây lắp PTSC và Công ty Dịch vụ PB trên cơ sở Thỏa thuận khung đã ký kết để thiết lập hợp tác chiến lược giữa các bên trong các dự án thiết kế, mua sắm, chế tạo, thi công, đấu nối và chạy thử (EPCIC) tại Bru-nây Đa-rút-xa-lam và trong khu vực.

14. Lãnh đạo hai nước hoan nghênh hợp tác trong lĩnh vực lao động và chỉ đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Nội vụ Brunei Darussalam phối hợp chặt chẽ nhằm tăng cường hợp tác lao động vì lợi ích của cả hai bên. Cùng ghi nhận tầm quan trọng của việc bảo đảm việc làm cho lao động địa phương vì lợi ích xã hội sở tại, Lãnh đạo hai nước khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam và Brunei Darussalam tăng cường tuyển dụng và đào tạo nâng cao năng lực cho lao động địa phương. Hai bên nhất trí tiếp tục tạo thuận lợi cấp phép cho lao động Việt Nam sang làm việc tại Brunei Darussalam và ngược lại trên cơ sở quy định, chính sách của mỗi nước.

15. Lãnh đạo hai nước khẳng định cam kết tăng cường hơn nữa hợp tác thể thao, văn hóa và du lịch thông qua tham gia các hoạt động giao lưu thể thao và văn hóa, các sự kiện du lịch khu vực và quốc tế và các hoạt động quảng bá. Lãnh đạo hai nước ghi nhận sự gần gũi về địa lý giữa hai nước và nhất trí còn nhiều tiềm năng tăng cường kết nối hàng không, góp phần vào mục tiêu chung đẩy mạnh hợp tác thực chất và làm sâu sắc hơn giao lưu nhân dân. Lãnh đạo hai nước cam kết xem xét và mở rộng thuận lợi hóa thủ tục xuất nhập cảnh và tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề lãnh sự liên quan đến công dân mỗi nước, theo đúng truyền thống hữu nghị và đoàn kết của ASEAN, nhằm khuyến khích hơn nữa trao đổi đoàn và khách du lịch. Trên tinh thần đó, hai bên nhất trí xem xét kéo dài thời hạn miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông từ 14 ngày lên 30 ngày và cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ từ 14 ngày lên 90 ngày.

16. Lãnh đạo hai nước trao đổi quan điểm về nhiều vấn đề khu vực và quốc tế, nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong giải quyết các thách thức toàn cầu và khu vực như tội phạm xuyên quốc gia, ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý thiên tai, thúc đẩy phát triển bền vững và an ninh liên lĩnh vực lương thực – nguồn nước – năng lượng.

17. Lãnh đạo hai nước bày tỏ hài lòng trước sự hợp tác tốt đẹp giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, bao gồm ASEAN và các cơ chế của ASEAN, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn Hợp tác Á – Âu (ASEM) và Liên hợp quốc (UN). Việt Nam cảm ơn Brunei Darussalam ủng hộ Việt Nam ứng cử thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021.

18. Lãnh đạo hai nước tái khẳng định cam kết tiếp tục ủng hộ lẫn nhau và hợp tác chặt chẽ khi Việt Nam và Brunei Darussalam lần lượt giữ vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2020 và 2021. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì và tăng cường đoàn kết, tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì vai trò trung tâm và thống nhất của ASEAN trong các nỗ lực xây dựng Cộng đồng cũng như trong hợp tác với các đối tác. Hai bên cam kết phối hợp chặt chẽ bảo đảm thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN đến 2025, góp phần vào hòa bình, ổn định của khu vực, thúc đẩy các liên kết khu vực và thu hẹp khoảng cách phát triển. Lãnh đạo hai nước nhấn mạnh ủng hộ một cấu trúc khu vực mở, minh bạch, bao trùm, dựa trên luật lệ lấy ASEAN làm trung tâm.

19. Lãnh đạo hai nước tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông; nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường lòng tin và tin cậy lẫn nhau, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS). Lãnh đạo hai nước nhấn mạnh lại tầm quan trọng của việc các nước có yêu sách và tất cả các nước khác phi quân sự hóa, tự kiềm chế khi thực hiện các hoạt động có thể làm phức tạp thêm tình hình và làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông.

20. Hai bên tái khẳng định ủng hộ thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông năm 2002 (DOC), hoan nghênh những bước tiến trong hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc cũng như trong đàm phán thực chất nhằm đạt được một Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả theo một lộ trình được các bên nhất trí.

22. Lãnh đạo hai nước bày tỏ hài lòng về cuộc trao đổi cởi mở, thẳng thắn trên tinh thần hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau, và mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm. Quốc vương cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt và chu đáo mà Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho đoàn đại biểu Brunei Darussalam trong suốt chuyến thăm và trân trọng mời Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thăm Brunei Darussalam vào thời gian thích hợp"./. Việt Nam và Brunei ra Tuyên bố thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện VOV.VN - Sau hội đàm giữa Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Quốc vương Brunei, hai bên ra Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đón và hội đàm với Quốc vương Brunei VOV.VN - Sáng 27/3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì lễ đón Quốc vương Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah.