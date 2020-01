Việt Nam chủ trì phiên thảo luận mở của HĐBA Liên Hợp Quốc

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Mình ngày 09/01 đã chủ trì phiên thảo luận mở của Hội đồng Bảo an LHQ với chủ đề “Tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc, bảo vệ hòa bình và an ninh”. Chủ đề phiên thảo luận do Việt Nam đề xuất đã được nhiều nước thành viên LHQ tán thành và hưởng ứng.

Phóng viên VOV phỏng vấn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Phóng viên VOV đã có cuộc trao đổi với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh:

Phóng viên: Xin Phó Thủ tướng, Bộ trưởng đánh giá về kết quả của phiên thảo luận mở mà ông chủ trì tại Hội đồng Bảo an và chủ đề của phiên thảo luận có ý nghĩa như thế nào?

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Phiên họp mở của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cấp bộ trưởng ngày hôm nay với chủ đề là “Tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc, bảo vệ hòa bình và an ninh”. Đây là chủ đề chúng ta đề xuất, sáng kiến của Việt Nam đưa ra rất đúng lúc. Đúng lúc bởi vì năm 2020 này chúng ta cũng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Liên Hợp Quốc cũng như ra đời Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Việc trùng vào lễ kỷ niệm như thế đã nói lên ý nghĩa lịch sử của vấn đề thảo luận mang tầm nhìn lại cả lịch sử cũng như giá trị của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Nhưng vấn đề thứ hai, đó là đưa ra thảo luận vào thời điểm này có rất nhiều vấn đề đang xảy ra trên thế giới, nhất là các xung đột, các mối đe dọa đang hiện hữu ở nhiều nơi và trong đó có những vấn đề liên quan tới việc tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Do đó, có thể nói chủ đề thảo luận đã lôi cuốn, thu hút sự quan tâm của tất cả các nước thành viên Liên Hơp Quốc, chứ không phải chỉ trong thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Điều này nói lên rằng chưa có bao giờ mà một cuộc thảo luận mở của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lại có sự tham gia nhiều nhất của các thành viên Liên Hợp Quốc, đó là trên 110 nước đã đăng ký tham gia phát biểu.

Đây có thể nói là sự đông đảo nhất từ trước đến nay đối với một cuộc thảo luận mở của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trong vài năm vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng tổ chức một vài phiên thảo luận mở liên quan đến vấn đề Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Mặc dù đã tổ chức hai, ba cuộc, đó là vào các năm 2015, 2016 và 2018, nhưng lần này Hội đồng Bảo an tổ chức vẫn cuốn hút được rất nhiều các nước tham gia. Điều đó nói lên rằng, trong thời điểm hiện nay cần phải tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Đặc biệt, đối với các nước thành viên Hội đồng Bảo an càng phải tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc. Và một điều nữa, cũng tại phiên thảo luận mở này, lần đầu tiên trong lịch sử Liên Hợp Quốc chúng ta đã có được một tuyên bố về thảo luận mở liên quan đến Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Như tôi đã nói, trong thời gian vừa qua có rất nhiều cuộc thảo luận mở về Hiến chương Liên Hợp Quốc, về tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc nhưng chưa bao giờ có được một tuyên bố của Chủ tịch mà chúng ta đã phấn đấu như thế, đưa ra thảo luận và ra được Tuyên bố của Chủ tịch.

Điều đó nói lên tầm quan trọng cũng như sự thành công của phiên thảo luận mở và đó cũng là sáng kiến của chúng ta ngay từ tháng đầu tiên chúng ta vào thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cũng như là tháng đầu tiên chúng ta làm Chủ tịch trong tháng của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì phiên thảo luận mở của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Phóng viên: Vậy những ưu tiên của Việt Nam khi tham gia Hội đồng Bảo an là gì, nhất là trong tháng chúng ta là Chủ tịch Hội đồng Bảo an thưa Phó Thủ tướng?

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Chúng ta khi tham gia Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thì cũng đã đặt ra những ưu tiên riêng của Việt Nam. Những ưu tiên đó phải phù hợp với những ưu tiên và quan tâm chung trong Hội đồng Bảo an LHQ cũng như các thành viên của LHQ.

Ưu tiên của chúng ta đó là trong tình hình hiện nay đó là việc tuân thủ Hiến chương LHQ cũng là một ưu tiên, làm sao các nước phải tuân thủ Hiến chương LHQ. Vấn đề thứ hai là ngăn chặn các xung đột hay còn gọi là ngoại giao phòng ngừa. Đây cũng là ưu tiên mà trong Hội đồng Bảo an LHQ các nước cũng rất quan tâm. Vấn đề thứ ba đó là bảo vệ thường dân trong xung đột và vấn đề thứ tư, ưu tiên này nhiều nước cũng rất quan tâm, đó là bảo vệ phụ nữ, trẻ em trong xung đột.

Ưu tiên tiếp đó là việc sau xung đột thì giải quyết những vấn đề hậu quả của xung đột, trong đó có vấn đề phá dỡ bom mìn. Đó là những kinh nghiệm mà chúng ta có được và chúng ta thấy được vì chúng ta đã từng trải qua trong chiến tranh và chúng ta thấy rằng đây là những điều cần thiết của những nước sau xung đột cần phải có việc xây dựng lại.

Vấn đề nữa là một ưu tiên và là vấn đề hiện nay đang đặt ra, đó là biến đổi khí hậu, liên quan tới hòa bình an ninh. Đó là những ưu tiên của chúng ta trong Hội đồng Bảo an LHQ. Đương nhiên trong hai năm thì những ưu tiên này sẽ được rải đều ra trong các tháng chứ không phải chỉ trong tháng mà chúng làm Chủ tịch Hội đồng Bảo an.

Phóng viên: Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều điểm nóng ở châu Phi, châu Á và Trung Đông, trên cương vị thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an, Việt Nam dự kiến sẽ tham gia giải quyết các vấn đề đó như thế nào thưa Phó Thủ tướng?

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Đây là lần thứ hai chúng ta là thành viên của Hội đồng Bảo an LHQ và chúng ta cũng có những kinh nghiệm của lần đầu tiên là năm 2008-2009 tham gia vào Hội đồng Bảo an LHQ.

Chúng ta với vai trò là một nước không thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ, vai trò của các nước thành viên không thường trực khác với vai trò của các nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ. Đóng góp của các nước không thường trực dựa trên lĩnh vực và khả năng đóng góp được và uy tín và vị thế của nước đó đóng góp.

Có thể nói rằng giai đoạn hiện nay, chúng ta có vị thế, vị thế của Việt Nam ngày càng tăng lên, có quan hệ với các nước, có những cơ chế trong quan hệ với các nước, và đặc biệt là chúng ta có những kinh nghiệm của chúng ta trong việc phát triển đất nước.

Những đóng góp của chúng ta đó là đưa ra những kinh nghiệm của chúng ta, nhất là kinh nghiệm sau những cuộc chiến tranh thì giải quyết phát triển đất nước như thế nào. Chúng ta cũng có thể đóng góp trong lĩnh vực hòa giải thì đây cũng là thực hiện Chỉ thị 25 của Ban Bí thư đó là tăng cường vai trò dẫn dắt hòa giải, nâng cao tầm đa phương của chúng ta.

Chúng ta có thể đóng góp trong vấn đề hòa giải đối với những nước trong các khu vực trên thế giới như châu Phi, châu Á với khả năng chúng ta có thể đóng góp được. Đây là những mong muốn của chúng ta, đóng góp khi chúng ta trong Hội đồng Bảo an LHQ./.

Phóng viên: Xin cảm ơn Phó Thủ tướng!