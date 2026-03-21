Việt Nam chúc mừng 71 năm thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm trân trọng chuyển điện mừng của Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam gửi Ban Chấp hành T.Ư Đảng NDCM Lào; các lẵng hoa của lãnh đạo cấp cao Việt Nam đến các lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh, trong suốt chặng đường lịch sử 71 năm qua, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã lãnh đạo nhân dân Lào giành được những thành tựu to lớn, toàn diện có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và bảo vệ, xây dựng Tổ quốc ngày nay. Những thành tựu đó là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Đại sứ Nguyễn Minh Tâm khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ, sát cánh và đồng hành với Đảng NDCM Lào trong quá trình lãnh đạo xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng.

Đại sứ bày tỏ vui mừng mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Bounleua Phandanouvong chân thành cảm ơn Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đã tặng hoa và chúc mừng nhân kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, cảm ơn những lời phát biểu tốt đẹp về thành quả mà Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã đạt được trong 71 năm qua; Đồng thời khẳng định, những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đạt được luôn có sự giúp đỡ chí nghĩa chí tình, có hiệu quả, kịp thời của Việt Nam.

Ông Bounleua bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane kính yêu và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp đã không ngừng đơm hoa kết trái.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm và Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Bounleua Phandanouvong đã trao đổi một số nội dung liên quan đến quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào trong thời gian gần đây; khẳng định hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các Thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước và Kế hoạch hợp tác giữa hai Chính phủ.