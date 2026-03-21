中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Việt Nam chúc mừng 71 năm thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Thứ Bảy, 05:35, 21/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 20/3, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm dẫn đầu đoàn công tác đến chúc mừng 71 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (22/3/1955 - 22/3/2026).

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm trân trọng chuyển điện mừng của Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam gửi Ban Chấp hành T.Ư Đảng NDCM Lào; các lẵng hoa của lãnh đạo cấp cao Việt Nam đến các lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào. 

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh, trong suốt chặng đường lịch sử 71 năm qua, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã lãnh đạo nhân dân Lào giành được những thành tựu to lớn, toàn diện có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và bảo vệ, xây dựng Tổ quốc ngày nay. Những thành tựu đó là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Đại sứ Nguyễn Minh Tâm khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ, sát cánh và đồng hành với Đảng NDCM Lào trong quá trình lãnh đạo xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm chuyển lẵng hoa của lãnh đạo cấp cao Việt Nam đến các lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào

Đại sứ bày tỏ vui mừng mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Bounleua Phandanouvong chân thành cảm ơn Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đã tặng hoa và chúc mừng nhân kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, cảm ơn những lời phát biểu tốt đẹp về thành quả mà Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã đạt được trong 71 năm qua; Đồng thời khẳng định, những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đạt được luôn có sự giúp đỡ chí nghĩa chí tình, có hiệu quả, kịp thời của Việt Nam.

Đoàn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và đại diện các cơ quan Việt Nam bên cạnh Đại sứ quán chúc mừng 71 năm Ngày thành lập Đảng NDCM Lào

Ông Bounleua bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane kính yêu và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp đã không ngừng đơm hoa kết trái.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm và Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Bounleua Phandanouvong đã trao đổi một số nội dung liên quan đến quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào trong thời gian gần đây; khẳng định hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các Thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước và Kế hoạch hợp tác giữa hai Chính phủ.

Trần Tuấn/VOV-Vientiane
Tag: đảng nhân dân cách mạng lào đại sứ việt nam tại lào 71 năm ngày thành lập đảng nhân dân cách mạng lào
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc Việt Nam - Lào vững bước đi lên
VOV.VN - "Trong bối cảnh và tình hình hiện nay, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Việt Nam - Lào càng phải chung sức, đồng lòng, phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết và hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc chúng ta vững bước đi lên”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Bế mạc Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ XII

VOV.VN - Ngày 8/1 là ngày làm việc cuối cùng của Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng NDCM Lào lần thứ 12 (XII). Trong ngày làm việc cuối cùng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào đã bầu các chức danh chủ chốt trong đảng và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

VOV.VN - Sáng nay 6/1, lễ khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 12 (XII) của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã diễn ra tại thủ đô Viêng Chăn, Lào.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội