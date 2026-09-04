English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Việt Nam đã chuyển mình ngoạn mục sau 40 năm Đổi mới

Thứ Sáu, 19:54, 04/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm nay (4/9), Trường Đại học Quốc gia Australia tổ chức Hội thảo Cập nhật Việt Nam 2026 với nội dung chính là nhìn lại 40 năm Đổi mới ở Việt Nam. Hội thảo mời nhiều chuyên gia nghiên cứu Việt Nam tại Australia, Nhật Bản và Việt Nam đến chia sẻ về thành tựu, bài học và kinh nghiệm rút ra sau 40 năm Đổi mới.

Nhiều nhà nghiên cứu đến từ Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Fulbright Việt Nam, Đại học VinUni, Đại học Waseda (Nhật Bản), Đại học Quốc gia Australia, Đại học Griffith (Australia) cùng đại diện Bộ Ngoại giao Australia, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia đã đến tham dự Hội thảo Cập nhật Việt Nam 2026 tại Đại học Quốc gia Australia.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã chia sẻ về sự thay đổi của Việt Nam sau 40 năm Đổi mới từ du lịch, sự mở rộng của đô thị tác động đến chuyển đổi đất trồng lúa đến chính sách ngoại giao của Việt Nam; sự tăng trưởng của hoạt động xuất khẩu; sự phát triển của giáo dục bậc cao, vai trò của vốn đầu tư nước ngoài và sự phát triển của kinh tế tư nhân trong giai đoạn đổi mới…

viet nam da chuyen minh ngoan muc sau 40 nam Doi moi hinh anh 1
Đông đảo nhà nghiên cứu tham dự hội thảo Cập nhật Việt Nam 2026 tại Đại học Quốc gia Australia.

Sau 40 năm Đổi mới, những thành tựu nổi bật về kinh tế đã tạo ra sự thay đổi rõ nét trong đời sống xã hội. Điều này đã được nhà nghiên cứu Raghuvir Kelkar thuộc Đại học Griffith, Australia khẳng định: Đổi mới đã giúp mở cửa nền kinh tế, mời gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài. Giờ đây, đầu tư trực tiếp nước ngoài rất quan trọng bởi mang lại sự thay đổi về công nghệ, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và giúp nâng cao năng lực ngành công nghiệp sản xuất, đồng thời năng suất cũng gia tăng, tạo thêm nhiều việc làm, mở ra nhiều cơ hội cho kinh tế tư nhân cũng như thúc đẩy kinh tế tư nhân tham gia liên doanh với các nhà đầu tư nước ngoài.

Đóng góp vào sự đổi mới mạnh mẽ của Việt Nam phải kể đến sự phát triển của ngành giáo dục, trong đó đặc biệt là giáo dục bậc cao. Giáo sư (GS) Martin Hayden, thuộc trường Đại học Southern Cross, chuyên gia nghiên cứu về giáo dục bậc cao tại Việt Nam cho biết, sự phát triển giáo dục bậc cao sau 40 đất nước đổi mới đang tạo ra những tác động tích cực và làm nền tảng cho sự phát triển của Việt Nam trong quá khứ và tương lai.

viet nam da chuyen minh ngoan muc sau 40 nam Doi moi hinh anh 2
GS Martin Hayden, Đại học Southern Cross.

Theo GS Martin Hayden, việc giáo dục bậc cao được mở rộng đã giúp Việt Nam có thêm nhiều kỹ sư, bác sĩ, nhà kinh tế, giáo viên. Sự phát triển này đã tác động rất lớn tới sự phát triển chung của Việt Nam. Vì thế, tôi cho rằng, các trường đại học đã có đóng góp rất lớn vào sự phát triển của Việt Nam trong 40 năm qua. Điều này cần được tiếp tục bởi sự phát triển của Việt Nam sẽ cần thêm nhiều nguồn nhân lực chất lượng cao để đóng góp vào sự gia tăng của nền kinh tế.

Tại hội thảo, các chuyên gia cũng thảo luận về những vấn đề mà Việt Nam đang và sẽ đối mặt trong quá trình phát triển như chính sách năng lượng tái tạo, vai trò của công nghệ trong sự phát triển của đất nước, tăng trưởng tín dụng, bẫy thu nhập trung bình… Trong đó bài thuyết trình của GS Trần Văn Thọ thuộc Đại học Waseda của Nhật Bản và bài thuyết trình của Tiến sĩ Đỗ Thanh Hải thuộc Học viện Ngoại giao Việt Nam đặc biệt thu hút sự quan tâm của nhiều người.

viet nam da chuyen minh ngoan muc sau 40 nam Doi moi hinh anh 3
GS Trần Văn Thọ thuộc Đại học Waseda của Nhật Bản.

GS Trần Văn Thọ khẳng định, Việt Nam đã chuyển mình mạnh mẽ sau 40 năm Đổi mới, từ một nền kinh tế dựa trên nông nghiệp là chính chuyển sang phát triển công nghiệp và dịch vụ; từ việc xuất khẩu nguyên liệu thô chuyển sang sản xuất hàng hóa chế biến. Tuy vậy, GS Trần Văn Thọ cũng chỉ ra những vấn đề mà Việt Nam có rút ra để có thể phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới.

Bài thuyết trình của TS Đỗ Thanh Hải cũng đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu khi đề cập những cải cách hành chính trong giai đoạn 2024 - 2026 tại Việt Nam.

viet nam da chuyen minh ngoan muc sau 40 nam Doi moi hinh anh 4
Ông Nghiêm Xuân Hòa, Phó Đại sứ Việt Nam tại Australia.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Đại sứ Việt Nam tại Australia Nghiêm Xuân Hòa cho biết, trong suốt quá trình Đổi mới, Việt Nam luôn có sự đồng hành của Australia. Giờ đây, khi quan hệ song phương đã nâng lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, và đặc biệt là chuyến thăm Australia vừa diễn ra của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, quan hệ giữa hai nước ngày càng rộng mở và sâu sắc hơn.

Phó Đại sứ Nghiêm Xuân Hòa cũng đánh giá cao hoạt động hợp tác giữa các cơ sở nghiên cứu của hai nước mà hội thảo Cập nhật Việt Nam là một trong số đó và cho biết, hoạt động này giúp gia tăng hiểu biết giữa hai bên và đưa ra những ý tưởng mới để đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ song phương cũng như sự phát triển của mỗi nước.

Việt Nga/VOV-Australia
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Người Việt tại Australia kỳ vọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Người Việt tại Australia kỳ vọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

VOV.VN - Hơn 350.000 người Việt tại Australia kỳ vọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ mở thêm không gian để kiều bào đóng góp tri thức, công nghệ, nguồn vốn và mạng lưới quốc tế, trở thành cầu nối thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia.

Người Việt tại Australia kỳ vọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Người Việt tại Australia kỳ vọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

VOV.VN - Hơn 350.000 người Việt tại Australia kỳ vọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ mở thêm không gian để kiều bào đóng góp tri thức, công nghệ, nguồn vốn và mạng lưới quốc tế, trở thành cầu nối thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia.

Kỳ tích xuất khẩu 70 tỷ USD: Dấu ấn chính sách nông nghiệp Việt Nam 40 năm đổi mới
Kỳ tích xuất khẩu 70 tỷ USD: Dấu ấn chính sách nông nghiệp Việt Nam 40 năm đổi mới

VOV.VN - Sau 40 năm đổi mới, nông nghiệp Việt Nam đã vươn mình mạnh mẽ, từ một nền nông nghiệp còn nhiều khó khăn sau chiến tranh, sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và quy mô nhỏ, vươn lên trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu nông sản lớn trên thế giới.

Kỳ tích xuất khẩu 70 tỷ USD: Dấu ấn chính sách nông nghiệp Việt Nam 40 năm đổi mới

Kỳ tích xuất khẩu 70 tỷ USD: Dấu ấn chính sách nông nghiệp Việt Nam 40 năm đổi mới

VOV.VN - Sau 40 năm đổi mới, nông nghiệp Việt Nam đã vươn mình mạnh mẽ, từ một nền nông nghiệp còn nhiều khó khăn sau chiến tranh, sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và quy mô nhỏ, vươn lên trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu nông sản lớn trên thế giới.

40 năm đổi mới: Doanh nghiệp Nhà nước thể hiện vai trò chủ đạo của nền kinh tế
40 năm đổi mới: Doanh nghiệp Nhà nước thể hiện vai trò chủ đạo của nền kinh tế

VOV.VN - Các doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân luôn giữ vai trò chủ đạo, là động lực quan trọng dẫn dắt và ngày càng khẳng định năng lực tự chủ của nền kinh tế, đưa Việt Nam vươn tầm quốc tế.

40 năm đổi mới: Doanh nghiệp Nhà nước thể hiện vai trò chủ đạo của nền kinh tế

40 năm đổi mới: Doanh nghiệp Nhà nước thể hiện vai trò chủ đạo của nền kinh tế

VOV.VN - Các doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân luôn giữ vai trò chủ đạo, là động lực quan trọng dẫn dắt và ngày càng khẳng định năng lực tự chủ của nền kinh tế, đưa Việt Nam vươn tầm quốc tế.

5 bài học kinh nghiệm quý báu đúc kết từ 40 năm đổi mới
5 bài học kinh nghiệm quý báu đúc kết từ 40 năm đổi mới

VOV.VN - Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày tại phiên khai mạc Đại hội, ngày 20/1/2026, nêu rõ 5 bài học kinh nghiệm quý báu đúc kết từ 40 năm đổi mới.

5 bài học kinh nghiệm quý báu đúc kết từ 40 năm đổi mới

5 bài học kinh nghiệm quý báu đúc kết từ 40 năm đổi mới

VOV.VN - Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày tại phiên khai mạc Đại hội, ngày 20/1/2026, nêu rõ 5 bài học kinh nghiệm quý báu đúc kết từ 40 năm đổi mới.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội