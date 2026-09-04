Việt Nam đã chuyển mình ngoạn mục sau 40 năm Đổi mới

Nhiều nhà nghiên cứu đến từ Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Fulbright Việt Nam, Đại học VinUni, Đại học Waseda (Nhật Bản), Đại học Quốc gia Australia, Đại học Griffith (Australia) cùng đại diện Bộ Ngoại giao Australia, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia đã đến tham dự Hội thảo Cập nhật Việt Nam 2026 tại Đại học Quốc gia Australia.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã chia sẻ về sự thay đổi của Việt Nam sau 40 năm Đổi mới từ du lịch, sự mở rộng của đô thị tác động đến chuyển đổi đất trồng lúa đến chính sách ngoại giao của Việt Nam; sự tăng trưởng của hoạt động xuất khẩu; sự phát triển của giáo dục bậc cao, vai trò của vốn đầu tư nước ngoài và sự phát triển của kinh tế tư nhân trong giai đoạn đổi mới…

Đông đảo nhà nghiên cứu tham dự hội thảo Cập nhật Việt Nam 2026 tại Đại học Quốc gia Australia.

Sau 40 năm Đổi mới, những thành tựu nổi bật về kinh tế đã tạo ra sự thay đổi rõ nét trong đời sống xã hội. Điều này đã được nhà nghiên cứu Raghuvir Kelkar thuộc Đại học Griffith, Australia khẳng định: Đổi mới đã giúp mở cửa nền kinh tế, mời gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài. Giờ đây, đầu tư trực tiếp nước ngoài rất quan trọng bởi mang lại sự thay đổi về công nghệ, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và giúp nâng cao năng lực ngành công nghiệp sản xuất, đồng thời năng suất cũng gia tăng, tạo thêm nhiều việc làm, mở ra nhiều cơ hội cho kinh tế tư nhân cũng như thúc đẩy kinh tế tư nhân tham gia liên doanh với các nhà đầu tư nước ngoài.

Đóng góp vào sự đổi mới mạnh mẽ của Việt Nam phải kể đến sự phát triển của ngành giáo dục, trong đó đặc biệt là giáo dục bậc cao. Giáo sư (GS) Martin Hayden, thuộc trường Đại học Southern Cross, chuyên gia nghiên cứu về giáo dục bậc cao tại Việt Nam cho biết, sự phát triển giáo dục bậc cao sau 40 đất nước đổi mới đang tạo ra những tác động tích cực và làm nền tảng cho sự phát triển của Việt Nam trong quá khứ và tương lai.

GS Martin Hayden, Đại học Southern Cross.

Theo GS Martin Hayden, việc giáo dục bậc cao được mở rộng đã giúp Việt Nam có thêm nhiều kỹ sư, bác sĩ, nhà kinh tế, giáo viên. Sự phát triển này đã tác động rất lớn tới sự phát triển chung của Việt Nam. Vì thế, tôi cho rằng, các trường đại học đã có đóng góp rất lớn vào sự phát triển của Việt Nam trong 40 năm qua. Điều này cần được tiếp tục bởi sự phát triển của Việt Nam sẽ cần thêm nhiều nguồn nhân lực chất lượng cao để đóng góp vào sự gia tăng của nền kinh tế.

Tại hội thảo, các chuyên gia cũng thảo luận về những vấn đề mà Việt Nam đang và sẽ đối mặt trong quá trình phát triển như chính sách năng lượng tái tạo, vai trò của công nghệ trong sự phát triển của đất nước, tăng trưởng tín dụng, bẫy thu nhập trung bình… Trong đó bài thuyết trình của GS Trần Văn Thọ thuộc Đại học Waseda của Nhật Bản và bài thuyết trình của Tiến sĩ Đỗ Thanh Hải thuộc Học viện Ngoại giao Việt Nam đặc biệt thu hút sự quan tâm của nhiều người.

GS Trần Văn Thọ thuộc Đại học Waseda của Nhật Bản.

GS Trần Văn Thọ khẳng định, Việt Nam đã chuyển mình mạnh mẽ sau 40 năm Đổi mới, từ một nền kinh tế dựa trên nông nghiệp là chính chuyển sang phát triển công nghiệp và dịch vụ; từ việc xuất khẩu nguyên liệu thô chuyển sang sản xuất hàng hóa chế biến. Tuy vậy, GS Trần Văn Thọ cũng chỉ ra những vấn đề mà Việt Nam có rút ra để có thể phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới.

Bài thuyết trình của TS Đỗ Thanh Hải cũng đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu khi đề cập những cải cách hành chính trong giai đoạn 2024 - 2026 tại Việt Nam.

Ông Nghiêm Xuân Hòa, Phó Đại sứ Việt Nam tại Australia.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Đại sứ Việt Nam tại Australia Nghiêm Xuân Hòa cho biết, trong suốt quá trình Đổi mới, Việt Nam luôn có sự đồng hành của Australia. Giờ đây, khi quan hệ song phương đã nâng lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, và đặc biệt là chuyến thăm Australia vừa diễn ra của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, quan hệ giữa hai nước ngày càng rộng mở và sâu sắc hơn.

Phó Đại sứ Nghiêm Xuân Hòa cũng đánh giá cao hoạt động hợp tác giữa các cơ sở nghiên cứu của hai nước mà hội thảo Cập nhật Việt Nam là một trong số đó và cho biết, hoạt động này giúp gia tăng hiểu biết giữa hai bên và đưa ra những ý tưởng mới để đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ song phương cũng như sự phát triển của mỗi nước.