Việt Nam đã sẵn sàng cho vị trí Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Việc được tín nhiệm cao đi cùng với không ít trách nhiệm, đặc biệt khi Việt Nam sẽ nắm giữ vị trí Chủ tịch luân phiên của Hội đồng bảo an ngay trong tháng 01 năm 2020. Phóng viên VOV thường trú tại Mỹ có cuộc trao đổi với Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc.

PV: Xin Đại sứ cho biết những chuẩn bị của Việt Nam cho vị trí Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an cũng như trọng trách Chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng 01/2020?

Đại sứ Đặng Đình Quý: Ngay sau khi được bầu vào Hội đồng Bảo an, chúng ta tiến hành ngay các công việc chuẩn bị về con người, về bộ máy và về nội dung. Về con người thì tăng biên chế cho phái đoàn ở New York đồng thời tiến hành những lớp huấn luyện cho cán bộ ở New York cũng như cán bộ ở trong nước. Chúng ta tiến hành hơn 15 lớp huấn luyện như thế và đồng thời cũng tổ chức những lớp huấn luyện lẫn nhau để tăng cường năng lực. Về bộ máy thì đã thành lập cơ chế hợp tác liên ngành ở trong nước và bắt đầu chạy thử cơ chế hợp tác giữa một bên là phái đoàn ở New York và các cơ chế hợp tác liên ngành ở trong nước để làm sao khi chúng ta vào Hội đồng Bảo an, nhất là khi làm Chủ tịch trong tháng 01 (theo cơ chế luân phiên) thì có thể ra được những quyết định nhanh chóng và kịp thời bởi vì tình hình diễn biến rất nhanh.

Về nội dung thì chúng ta tiến hành rất nhiều cuộc tham vấn tại thủ đô các nước cũng như tại Liên Hợp Quốc với các phái đoàn của các nước thành viên Hội đồng Bảo an để xây dựng chương trình làm việc của tháng 01, đồng thời những sự kiện, những vấn đề mà chúng ta sẽ đi đầu trong tháng 01. Có thể nói, tới giờ thì phái đoàn và các bộ máy đã chạy thử từ khoảng tháng 10, 11, 12, đã điều chỉnh và cho tới bây giờ thì đã sẵn sàng để tham gia chính thức bắt đầu từ tháng 01.

PV: Trong tháng nắm giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Bảo an thì những ưu tiên của Việt Nam là gì, thưa Đại sứ?

Đại sứ Đặng Đình Quý: Ưu tiên thứ nhất của chúng ta trong tháng Chủ tịch là làm tốt vai trò điều hành, làm sao cho Hội đồng Bảo an xử lý tốt các vấn đề nảy sinh, bảo vệ vững chắc hòa bình và an ninh quốc tế. Ưu tiên thứ hai là phát huy vai trò của Chủ tịch, nâng cao nhận thức của cộng đồng quốc tế về tầm quan trọng của Hiến chương Liên Hợp Quốc trong việc gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế, tầm quan trọng của việc thượng tôn pháp luật, tuân thủ Hiến chương để bảo vệ hòa bình, an ninh quốc tế bởi vì tháng 01 là tháng đầu tiên Liên Hợp Quốc kỷ niệm 75 năm sự ra đời của Hiến chương và 75 năm sự ra đời của Liên Hợp Quốc. Ưu tiên thứ ba là chúng ta thúc đẩy sự hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và ASEAN. ASEAN ngày càng có vai trò quan trọng đối với việc gìn giữ hòa bình và an ninh khu vực cũng như đóng góp vào quá trình gìn giữ hòa bình, an ninh trên thế giới. Tháng 01 cũng là tháng mà chúng ta làm Chủ tịch ASEAN.

PV: Nắm giữ trọng trách là Chủ tịch Hội đồng Bảo an sẽ là một khó khăn lớn đối với bất kỳ thành viên nào của LHQ, vậy đối với Việt Nam thì như thế nào và sự ủng hộ của các nước thành viên LHQ khác đối với Việt Nam cụ thể ra sao, thưa Đại sứ?

Đại sứ Đặng Đình Quý: Có thể nói, chúng ta có sự ủng hộ của tất cả các thành viên của Hội đồng Bảo an và các nước thành viên của Liên Hợp Quốc nhưng để xử lý được những thách thức cũng là điều hết sức khó khăn bởi vì tình hình biến chuyển rất nhanh, bất trắc khó lường, trong khi trong rất nhiều vấn đề thì các nước thành viên Hội đồng Bảo an không thống nhất, thậm chí có xung đột lợi ích, phải xử lý như thế nào để vừa bảo vệ được hòa bình, an ninh quốc tế, đồng thời phải giữ gìn được mối quan hệ tốt đẹp với tất cả các nước thành viên của Hội đồng Bảo an. Đây là thách thức rất lớn.

