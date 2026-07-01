Việt Nam gửi điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Rwanda

Ngày 01/7, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 64 Quốc khánh Cộng hòa Rwanda (01/7/1962 - 01/7/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Paul Kagame, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Justin Nsengiyumva.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Olivier Nduhungirehe.