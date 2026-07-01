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Việt Nam gửi điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Rwanda

Thứ Tư, 19:25, 01/07/2026
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VOV.VN - Nhân kỷ niệm 64 năm Quốc khánh Cộng hòa Rwanda, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới các nhà lãnh đạo Rwanda.

Ngày 01/7, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 64 Quốc khánh Cộng hòa Rwanda (01/7/1962 - 01/7/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Paul Kagame, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Justin Nsengiyumva.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Olivier Nduhungirehe.

Văn Hiếu/VOV
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