Việt Nam - LB Nga tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh thông tin

Phát biểu tại Phiên tham vấn, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng khẳng định quyết tâm phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin quốc tế của Việt Nam, với việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Quyết định phê chuẩn Công ước Hà Nội vào ngày 7/4/2026 vừa qua. Song song với hoàn thiện thể chế, lực lượng chức năng Việt Nam đã tập trung đấu tranh, triệt phá nhiều vụ án lừa đảo trên không gian mạng đặc biệt nghiêm trọng, đạt được nhiều kết quả tích cực, thể hiện mục tiêu kiên định là lấy pháp luật làm nền tảng, lấy hợp tác làm động lực, lấy người dân làm chủ thể, trung tâm và mục tiêu của mọi nỗ lực phát triển đất nước.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá cao việc hai Bên duy trì triển khai “Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ LB Nga về hợp tác trong lĩnh vực bảo đảm an ninh thông tin quốc tế” và “Kế hoạch thực hiện các hoạt động hợp tác chính giữa Việt Nam và LB Nga trong lĩnh vực bảo đảm an ninh thông tin quốc tế giai đoạn 2020-2025”.

Tại Phiên tham vấn, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và Trợ lý Thư ký Hội đồng An ninh LB Nga Dmitry Gribkov nêu rõ, thời gian qua, hai Bên đã duy trì trao đổi Đoàn, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về đảm bảo an ninh mạng, an ninh thông tin, cùng đưa ra các sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; duy trì hiệu quả hoạt động của các cơ chế Tham vấn an ninh, trong đó có Phiên Tham vấn trong lĩnh vực an ninh thông tin quốc tế.

Hai trưởng đoàn bày tỏ tin tưởng, Phiên tham vấn là cơ hội quý báu để hai Bên cùng trao đổi, xác định các biện pháp nhằm cụ thể hóa các phương hướng thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương, nhất là trong thực hiện những nội dung mà Bộ trưởng Lương Tam Quang và Thư ký Hội đồng An ninh LB Nga Sergei Shoigu đã thống nhất trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Đoàn đại biểu Hội đồng An ninh LB Nga.

Tham gia thảo luận tại Phiên tham vấn, các đại biểu đã làm rõ nhiều chủ đề liên quan đến phát triển hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh thông tin; tương tác và phối hợp lập trường tại các diễn đàn quốc tế; vấn đề phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông cho các mục đích khủng bố và hình sự; phòng, chống tài trợ cho hoạt động tội phạm sử dụng công nghệ cao; hợp tác trong lĩnh vực tổ chức bảo vệ không gian số…

Các đại biểu cũng trao đổi định hướng hợp tác trong lĩnh vực sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo; nâng cao trình độ và đào tạo các chuyên gia Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin và an ninh thông tin… Đồng thời, hai Bên cũng thảo luận và thống nhất nội dung của dự thảo “Kế hoạch thực hiện các hoạt động hợp tác chính giữa Việt Nam và LB Nga về an ninh thông tin quốc tế giai đoạn 2026-2028”.

Nhân dịp này, hai bên nhất trí đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục nội bộ và sớm ký “Kế hoạch thực hiện các hoạt động hợp tác chính giữa Việt Nam và LB Nga trong lĩnh vực an ninh thông tin quốc tế giai đoạn 2026-2028”, và “Bản ghi nhớ giữa Trung tâm Ứng phó sự cố máy tính và điều phối quốc gia LB Nga và Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam trong lĩnh vực phát hiện, ngăn chặn và loại bỏ hậu quả các cuộc tấn công máy tính, ứng phó với các sự cố máy tính”.

Tiếp tục duy trì tổ chức các Phiên tham vấn liên ngành trong lĩnh vực an ninh mạng, an ninh thông tin quốc tế; đánh giá việc thực hiện “Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực đảm bảo an ninh thông tin quốc tế năm 2018” và cùng trao đổi thông tin, phân tích, đánh giá các mối đe dọa mới nổi về an ninh thông tin, cũng như xác định, thống nhất phương hướng hợp tác và các biện pháp chung để ứng phó với các mối đe dọa này.