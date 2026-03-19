Việt Nam lên tiếng về báo cáo của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ

Thứ Năm, 17:45, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Việt Nam khẳng định chính sách nhất quán bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, đồng thời bác bỏ các đánh giá thiếu khách quan trong báo cáo của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ.

Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 19/3, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ đề nghị đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định: “Việt Nam kiên quyết bác bỏ những đánh giá nêu trong báo cáo thường niên năm 2026 của Ủy ban Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ. Đây là những đánh giá không khách quan, không chính xác và dựa trên những dẫn chứng có dụng ý xấu nhằm vào Việt Nam".

viet nam len tieng ve bao cao cua Uy ban tu do ton giao quoc te hoa ky hinh anh 1
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: Báo Chính phủ

“Việt Nam khẳng định chính sách nhất quán là tôn trọng và bảo đảm quyền con người, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được thể hiện rõ trong Hiến pháp năm 2013, trong hệ thống pháp luật của Việt Nam và được tôn trọng trên thực tế. Công dân Việt Nam không ai bị phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng. Hoạt động của các tổ chức tôn giáo được bảo đảm theo đúng quy định pháp luật”, bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam: “Chúng tôi luôn sẵn sàng trao đổi với phía Hoa Kỳ về các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau, phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa hai nước".

Kiều Anh/VOV.VN
