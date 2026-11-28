Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chào mừng Thủ tướng Hun Manet tham dự các Hội nghị cấp cao CLMV-12 và ACMECS-11; đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà Chính phủ và nhân dân Campuchia đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; chúc mừng Campuchia đã tổ chức rất thành công Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại thủ đô Phnom Penh (14-16/11/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia và Thượng viện do Chủ tịch Hun Sen đứng đầu cùng sự điều hành hiệu quả của Chính phủ, Campuchia sẽ tiếp tục giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phát huy những thành tựu đã đạt được, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân và vị thế quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; đánh giá cao những quyết sách quan trọng và tầm nhìn phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới. Thủ tướng Hun Manet tin tưởng Việt Nam sẽ hiện thực hóa các mục tiêu phát triển chiến lược, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc củng cố, vun đắp mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia; nhấn mạnh tình đoàn kết, gắn bó và sự giúp đỡ lẫn nhau giữa hai dân tộc trong những giai đoạn khó khăn của lịch sử là nền tảng quý báu của quan hệ hai nước ngày nay; khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ Campuchia ổn định, phát triển và thịnh vượng, coi sự phát triển của Campuchia có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của Việt Nam và ngược lại.

Thủ tướng Hun Manet bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam dành cho Campuchia trong các giai đoạn lịch sử, cũng như trong công cuộc tái thiết và phát triển đất nước; khẳng định Chính phủ Campuchia luôn coi trọng gìn giữ, vun đắp và không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị với Việt Nam, coi đây là tài sản quý báu của hai dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước thời gian qua, nhất trí duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao thường xuyên trên tất cả các kênh, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc Chính phủ hai nước đã triển khai hiệu quả các thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước. Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy vai trò của hợp tác quốc phòng, an ninh trong bảo vệ thành quả phát triển của mỗi nước, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và trật tự xã hội; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia thực sự trở thành cầu nối hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Về kinh tế, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy kết nối hạ tầng, nâng cao năng lực tự chủ, sức cạnh tranh, sự gắn kết và bổ trợ lẫn nhau của hai nền kinh tế; khẳng định quyết tâm sớm đạt được mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 20 tỷ USD/năm; nhất trí phát huy tốt hơn những lợi thế của quan hệ láng giềng và nền tảng tin cậy chính trị để tạo thêm động lực, nguồn lực và không gian phát triển cho cả hai nước.

Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2027), hai bên nhất trí coi “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2027” là dịp quan trọng để nhìn lại chặng đường phát triển của quan hệ hai nước, khẳng định những giá trị bền vững đã được vun đắp qua nhiều thế hệ và tạo nền tảng cho một giai đoạn phát triển mới của quan hệ song phương. Hai bên sẽ phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về lịch sử quan hệ hai dân tộc, để tình cảm hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước ngày càng thấm sâu và lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khỏe tới Quốc vương Norodom Sihamoni, Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Hun Sen và các vị Lãnh đạo Campuchia; chúc quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết, gắn bó giữa hai Đảng, hai nước và Nhân dân hai nước không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp.