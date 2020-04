Việt Nam sắp chuyển giao lô hàng thiết bị bảo hộ y tế cho Ấn Độ

Lô hàng này được Ấn Độ đặt của một công ty Hàn Quốc có đối tác gia công tại Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ. Đây cũng là một trong những nội dung được đề cập trong cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 13/4.

Chiều ngày 13/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Nguồn: TTXVN

Theo tờ Deccan Herald của Ấn Độ, lô hàng này gồm 2 triệu thiết bị bảo hộ cho nhân viên y tế tham gia vào điều trị bệnh nhân Covid-19. Tờ báo này cho biết, trong cuộc nói chuyện qua điện thoại, Thủ tướng hai nước đã nhất trí phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy “tiềm năng hợp tác trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19, bao gồm cả đẩy nhanh việc cung ứng thiết bị y tế’’. Hai bên cũng thống nhất tạo điều kiện hỗ trợ công dân của nhau đang sinh sống trên lãnh thổ mỗi nước. Bài báo cũng nhắc lại việc Việt Nam vừa gửi 450.000 bộ đồ bảo hộ sang Mỹ, và giờ đây, cũng sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của Ấn Độ.



Tờ The Hindu cho biết, trong cuộc điện đàm này, Việt Nam cam kết, trong khả năng của mình, sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ Ấn Độ đối phó với dịch bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra. Trong khi đó, tờ Times of India cho rằng bài học thành công của Việt Nam trong việc chế ngự đại dịch Covid-19 đang khiến thế giới ngưỡng mộ. Bài báo kết luận: “Dù còn là một nước đang phát triển, thiếu hụt về trang thiết bị y tế, và tiềm lực kinh tế nhưng những thành quả của Việt Nam như hạn chế dịch Covid-19 lây lan ở mức thấp nhất và chưa có trường hợp tử vong nào, đáng để các nước phát triển học tập”. ./.