Việt Nam thúc đẩy tầm nhìn chiến lược tại Hội nghị AEMM 25

Đoàn Việt Nam do Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung dẫn đầu tham dự và đóng góp nhiều đề xuất thực chất nhằm định hình tương lai quan hệ liên khu vực. Phóng viên Đài TNVN thường trú tại khu vực ASEAN thông tin:

Hội nghị đã chia sẻ quan ngại về những diễn biến nhanh chóng và phức tạp của tình hình thế giới, nhấn mạnh lợi ích chung trong việc duy trì hoà bình, ổn định, tuân thủ luật pháp quốc tế, giải quyết hoà bình tranh chấp, đồng thời tăng cường hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng và an ninh biển.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Liên minh châu Âu (EU) lần thứ 25 tại Bandar Seri Begawan, Brunei. Ảnh: TTXVN

Các Bộ trưởng nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng và số; sớm triển khai Hiệp định Vận tải Hàng không Toàn diện ASEAN–EU (CATA); thúc đẩy hợp tác kinh tế số trên cơ sở Hiệp định khung ASEAN về kinh tế số (DEFA); nghiên cứu xây dựng một FTA liên khu vực trong dài hạn. Hai bên cũng cam kết phối hợp ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, quản lý thiên tai, chuyển đổi xanh, phát triển bền vững, giáo dục và giao lưu nhân dân, thông qua các sáng kiến như Global Gateway, SCOPE và Sáng kiến Xanh ASEAN–EU.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN–EU vào năm 2027, hai bên nhất trí tổ chức Hội nghị Cấp cao kỷ niệm tại Singapore và nghiên cứu nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. EU khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong các cơ chế khu vực.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tham dự Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Đóng góp vào thành công chung, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam và ASEAN luôn coi trọng vai trò của EU, nhấn mạnh hai khu vực có nhiều lợi ích chiến lược tương đồng. Bộ trưởng đề nghị hai bên tăng cường đối thoại chiến lược và hiểu biết lẫn nhau để phòng ngừa, quản lý các thách thức chung.

Đặc biệt, Bộ trưởng đã đưa ra các kiến nghị cụ thể nhằm tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, bao gồm việc đẩy nhanh phê chuẩn đưa CATA vào thực tiễn và đặt mục tiêu thông qua Bộ Quy tắc Thương mại Số ASEAN-EU ngay trong năm 2026. Những đề xuất của Việt Nam về việc hiện thực hóa lộ trình FTA liên khu vực đã nhận được sự quan tâm và đánh giá cao từ các đối tác, góp phần khẳng định vai trò chủ động của Việt Nam trong việc kết nối hai nền kinh tế lớn.

Hội nghị kết thúc với việc thông qua Tuyên bố chung, mở ra giai đoạn hợp tác mới sâu sắc và thực chất hơn, vì hòa bình và thịnh vượng của cả hai khu vực.