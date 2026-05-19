Việt Nam - Thụy Điển thúc đẩy hợp tác khoa học, đổi mới sáng tạo

Hoan nghênh chuyến thăm của Quốc vụ khanh Dag Hartelius diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước phát triển tích cực, đặc biệt sau khi hai bên thiết lập khuôn khổ Đối tác chiến lược về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào tháng 6/2025, Bộ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ tin tưởng chuyến thăm cùng kết quả của phiên Tham vấn chính trị sẽ góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tạo thêm động lực thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Thụy Điển phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Cảm ơn Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Maria Malmer Stenergard đã gửi thư chúc mừng nhân dịp Bộ trưởng được Quốc hội khóa XVI bầu giữ trọng trách mới, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Thụy Điển, trân trọng sự ủng hộ và đồng hành quý báu mà Chính phủ và nhân dân Thụy Điển dành cho Việt Nam trong những giai đoạn khó khăn trước đây cũng như trong công cuộc phát triển đất nước hiện nay.

Trên nền tảng quan hệ hợp tác tốt đẹp sẵn có, Bộ trưởng bày tỏ mong muốn Thụy Điển tiếp tục là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển xanh; đồng thời đề nghị hai bên nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, nghiên cứu xây dựng thêm các cơ chế hợp tác mới nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khoa học, nghiên cứu, văn hóa và giáo dục.

Về phần mình, Quốc vụ khanh Dag Hartelius khẳng định Thụy Điển luôn coi trọng quan hệ lịch sử đặc biệt với Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội ấn tượng của Việt Nam thời gian qua, đồng thời cho biết cộng đồng doanh nghiệp Thụy Điển phản hồi tích cực về môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Quốc vụ khanh Thụy Điển đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo; khẳng định Thụy Điển mong muốn mở rộng hợp tác nghiên cứu, tiếp nhận thêm các nhà nghiên cứu và sinh viên Việt Nam sang học tập, nghiên cứu tại Thụy Điển, đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và an ninh mạng.

Quốc vụ khanh Dag Hartelius cũng đánh giá cao vai trò, đóng góp tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam tại nhiều diễn đàn và hội nghị quốc tế quan trọng gần đây, trong đó có Hội nghị kiểm điểm lần thứ 11 Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) tại New York.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp trên tất cả các kênh; tận dụng hiệu quả khuôn khổ Đối tác chiến lược về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để triển khai các dự án hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực y tế, năng lượng, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững; đồng thời tiếp tục tăng cường phối hợp tại các tổ chức và diễn đàn quốc tế nhằm thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đề cao giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Trước đó, sáng cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Thụy Điển Dag Hartelius đã đồng chủ trì Tham vấn chính trị Việt Nam - Thụy Điển lần thứ hai giữa Bộ Ngoại giao hai nước. Hai bên đã trao đổi sâu rộng về tình hình mỗi nước, rà soát kết quả hợp tác thời gian qua và thống nhất các phương hướng, biện pháp cụ thể nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống và tăng cường hợp tác song phương trong giai đoạn tới.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng chia sẻ về các định hướng phát triển lớn của Việt Nam trong giai đoạn mới, nhấn mạnh mục tiêu duy trì tăng trưởng cao và bền vững giai đoạn 2026-2030 trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục phát huy nền tảng hữu nghị truyền thống do các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, trong đó có những đóng góp to lớn của cố Thủ tướng Thụy Điển Olof Palme đối với Việt Nam.

Thứ trưởng mong muốn Thụy Điển sẽ có thêm nhiều dự án “hải đăng” tại Việt Nam, tiếp nối những công trình hợp tác biểu tượng và giàu ý nghĩa đối với quan hệ hai nước như Bệnh viện Nhi Trung ương và Nhà máy Giấy Bãi Bằng; đồng thời nhấn mạnh hai nước cần tiếp tục mở ra các lĩnh vực hợp tác mới, thiết thực và phù hợp với yêu cầu phát triển của mỗi bên trong giai đoạn mới.

Quốc vụ khanh Dag Hartelius khẳng định Việt Nam ngày càng trở thành đối tác quan trọng, tin cậy của Thụy Điển tại khu vực và trong chuỗi giá trị toàn cầu; nhấn mạnh các doanh nghiệp Thụy Điển ngày càng quan tâm tới thị trường Việt Nam và coi Việt Nam là một trong những thị trường tăng trưởng trọng điểm tại châu Á. Quốc vụ khanh Thụy Điển cho biết nước này sẵn sàng tăng cường đầu tư và cung cấp các giải pháp tài chính phù hợp cho các dự án hạ tầng trọng yếu, xanh và bền vững tại Việt Nam; đồng thời nhất trí với các đề xuất của Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng về việc phối hợp chặt chẽ nhằm tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là phát huy hiệu quả khuôn khổ Đối tác chiến lược về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được ký kết nhân chuyến thăm chính thức Thụy Điển của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vào tháng 6/2025; đẩy mạnh triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương và tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa mỗi bên tiếp cận thị trường của nhau cũng như thị trường khu vực.

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng tái tạo, cảng biển thông minh, kinh tế tuần hoàn, logistics xanh và phát triển đô thị bền vững, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời hỗ trợ học bổng cho sinh viên Việt Nam và thúc đẩy các chương trình đồng nghiên cứu giữa các trường đại học, viện nghiên cứu của hai nước.

Trong lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy các dự án hợp tác thiết thực nhân dịp kỷ niệm 50 năm hợp tác y tế Việt Nam - Thụy Điển; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về quản lý di sản bền vững hỗ trợ các thành phố trong Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO của Việt Nam như Hà Nội, Hội An và Đà Lạt; đồng thời khuyến khích giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương và kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề nghị Thụy Điển thúc đẩy các nước EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), đồng thời ủng hộ việc Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ Thẻ vàng IUU đối với hải sản Việt Nam; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển làm ăn, sinh sống ổn định, hội nhập tốt vào xã hội sở tại, qua đó đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thụy Điển cũng như quan hệ hai nước.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên khẳng định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do; giải quyết các tranh chấp, xung đột bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc; đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. Hai bên nhất trí tăng cường ủng hộ lẫn nhau và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc và ASEAN - EU, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.