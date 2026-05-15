Việt Nam - Triều Tiên trao đổi biện pháp thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống

Thứ Sáu, 16:44, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong chuyến thăm Triều Tiên, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã hội kiến lãnh đạo cấp cao Triều Tiên, thông báo kết quả Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác song phương.

Ngày 15/5, trong khuôn khổ chuyến thăm Triều Tiên thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã hội kiến đồng chí Cho Yong Won, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao kiêm Chủ tịch Hội nghị nhân dân tối cao nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên. 

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung hội kiến đồng chí Cho Yong Won, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao kiêm Chủ tịch Hội nghị nhân dân tối cao nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên. (Ảnh: BNG)

Tại buổi hội kiến, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao kiêm Chủ tịch Hội nghị nhân dân tối cao Cho Yong Won hoan nghênh đồng chí Lê Hoài Trung, Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu sang thăm Triều Tiên thông báo kết quả Đại hội Đảng lần thứ XIV và chúc mừng kết quả Đại hội lần thứ IX Đảng Lao động Triều Tiên; nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra vào thời điểm đặc biệt khi quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước đã bước vào giai đoạn phát triển mới, thể hiện quyết tâm của Ban lãnh đạo Đảng, Nhà nước Triều Tiên và Việt Nam trong việc thúc đẩy phát triển quan hệ song phương theo tinh thần thỏa thuận đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước tại Bình Nhưỡng tháng 10/2025.

Đồng chí Cho Yong Won chúc mừng thành công của Đại hội lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định việc đồng chí Tô Lâm được bầu giữ chức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thể hiện sự tín nhiệm cao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đối với đồng chí Tô Lâm; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đã đề ra tại Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung và Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao kiêm Chủ tịch Hội nghị nhân dân tối cao nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên Cho Yong Won. (Ảnh: BNG)

Đồng chí Lê Hoài Trung đã chuyển thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un, nhấn mạnh Đại hội lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam đã hoàn thành trách nhiệm lịch sử to lớn, tổng kết sâu sắc thực tiễn cách mạng Việt Nam sau 40 năm Đổi mới, đề ra những mục tiêu, phương hướng lớn và các định hướng chiến lược đối với tương lai và vận mệnh dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới; quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội; kiên định thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại.

Trên cơ sở các định hướng lớn trong Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Lê Hoài Trung khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn mong muốn không ngừng vun đắp và thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Triều Tiên ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, phù hợp với nguyện vọng chung của Nhân dân hai nước, góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới. 

Bộ trưởng Lê Hoài Trung và Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao kiêm Chủ tịch Hội nghị nhân dân tối cao nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên Cho Yong Won. (Ảnh: BNG)

Đồng chí Cho Yong Won nhấn mạnh lập trường trước sau như một của Đảng, Nhà nước Triều Tiên là mở rộng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp có lịch sử lâu đời giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa… theo tinh thần thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được tại Bình Nhưỡng tháng 10/2025; mong muốn hai bên nỗ lực củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, đưa quan hệ song phương phát triển bền vững.  

Hai bên chụp ảnh lưu niệm sau hội kiến. (Ảnh: BNG)

Trước đó, đồng chí Lê Hoài Trung, Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã làm việc với Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Quốc tế Đảng Lao động Triều Tiên Kim Song Nam và hội đàm với Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thăm và làm việc tại Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 13/5, trong khuôn khổ chuyến thăm Triều Tiên, Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã có cuộc làm việc với đồng chí Kim Sâng Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Quốc tế Đảng Lao động Triều Tiên.

PV/VOV.VN
Tag: Triều Tiên Tổng Bí thư Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un Kim Jong Un Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm
Điện mừng Chủ tịch Quốc vụ, Thủ tướng Nội các Triều Tiên

Điện mừng Đảng Lao động Triều Tiên tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX

